टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच कब-कहां होगा मुकाबला? तारीख और वेन्यू पर आया बड़ा अपडेट

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है. इस मेगा इवेंट के आगाज होने में अब कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. वैसे मान माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला होना है. Revsportz की रिपोर्ट के मुताबिक भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में हो सकता है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) तय कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. चूंकि श्रीलंका सह मेजबान है, इसलिए पूरी संभावना है कि यह हाई-वोल्टेज मुकाबला कोलंबो में होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ खेलेगा. वैसे यह अभी तय नहीं है कि यह टूर्नामेंट का ओपनर मैच होगा या नहीं. रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम ओपनिंग मैच और फाइनल दोनों की मेजबानी करेगा. यदि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंचती है तो ही खिताबी मुकाबला कोलंबो में आयोजित होगा.

मुंबई में हो सकता है एक सेमीफाइनल

मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम को एक सेमीफाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. सेमीफाइनल के लिए दूसरा वेन्यू अभी तय नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने जा रही है. अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, तो वो मैच भी भारत में नहीं होगा.

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले अहमदाबाद और मुंबई के अलावा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी आयोजित होंगे. यानी भारत में पांच शहरों में मुकाबले होंगे. वहीं श्रीलंका में कोलंबो, पल्लेकेल और दांबुला/हंबनटोटा में मुकाबले खेले जा सकते हैं.

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को टी20 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी नहीं मिलेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ के बाद इस स्टेडियम को बड़े इवेंट्स के लिए असुरक्षित करार दिया गया था. जब तक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाता, बीसीसीआई इसे केवल वार्म-अप मैचों के लिए ही इस्तेमाल करेगा.

