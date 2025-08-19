क्रिकेट और आतंक एक साथ? एशिया कप में भारत-पाक मैच पर देश की ये है राय, सामने आया सर्वे

9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस बार का भारत-पाकिस्तान मुकाबला खासा संवेदनशील बन गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हाल ही में तनावपूर्ण घटनाओं की वजह से कई लोग मैच खेलने पर विरोध जताने लगे हैं.

बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मैच से इंकार नहीं किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने हाल ही में हॉकी एशिया कप में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत आने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर यह सवाल उठता है कि क्या खेल और सुरक्षा संवेदनशीलता एक साथ हो सकते हैं.

क्या है जनता की राय?

C-Voter सर्वे के अनुसार जनता का रुझान काफी स्पष्ट है:

क्या भारत-पाक मैच होना चाहिए?

होना चाहिए: 31%

शायद होना चाहिए: 13.5%

बिलकुल नहीं: 51%

नहीं कह सकते: 4.3%

कुल मिलाकर लगभग 45% लोग मैच को समर्थन देते हैं, जबकि 51% इसका विरोध करते हैं.

क्या मैच हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान है?

हां: 62.1%

शायद हां: 12.9%

नहीं: 18.2%

कोई राय नहीं: 6.8%

यानी लगभग 75% लोग मानते हैं कि भारत-पाक मैच हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान होगा.

टीम ऐलान के बाद मैच खेला जाएगा, लेकिन जनता की राय में विरोध और भावनात्मक तनाव साफ नजर आता है. हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों और सैनिकों के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में यह मैच राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन गया है.

भारतीय टीम का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

