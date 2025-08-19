scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: एशिया कप में सेलेक्शन के मजबूत दावेदार क्यों हैं श्रेयस अय्यर? क्या 'गुरु' गंभीर देंगे मौका

श्रेयस अय्यर का करियर हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन हर बार उन्होंने आलोचकों को गलत साबित किया है. 2023 वनडे विश्व कप में उन्होंने 530 रन बनाकर शॉर्ट-बॉल की धारणा तोड़ी. इसके बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में बाहर होने के बावजूद 2024 में KKR को आईपीएल खिताब जिताया.

श्रेयस अय्यर: बार-बार खुद को साबित करने का सफर. (Photo, PTI)
IPL 2025 में श्रेयस अय्यर का बेहतरीन फॉर्म, स्पिन के खिलाफ मिडल ओवर्स में दबदबा और दबाव की परिस्थितियों में धैर्य... ये सब उन्हें यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह दिलाने का मजबूत दावेदार बनाते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की कहानी लगातार आलोचकों को गलत साबित करने की रही है. सबसे पहले उन पर 'शॉर्ट-बॉल थ्योरी' का ठप्पा लगाया गया था, लेकिन अय्यर ने 2023 वनडे विश्व कप में बल्ले और अपने आत्मविश्वास से उस धारणा को तोड़ दिया. उस टूर्नामेंट में जहां विराट कोहली का रन-मशीन अवतार और रोहित शर्मा की नि:स्वार्थ कप्तानी चर्चा में रही, वहीं मुंबई के इस बल्लेबाज ने चुपचाप 11 मैचों में 530 रन बना डाले.

फिर आया एक और झटका...

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अय्यर टीम से बाहर हो गए. लेकिन उन्होंने तुरंत वापसी करते हुए 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को आईपीएल खिताब दिलाया. इसके बाद भी झटका लगा जब KKR ने उन्हें रिटेन नहीं किया. मगर श्रेयस ने फिर से खुद को साबित करने की ठानी.

चैम्पियंस ट्रॉफी में श्रेयस भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 5 मैचों में 243 रन ठोके. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अय्यर विपक्ष पर दबाव बनाते थे और दूसरे छोर पर बल्लेबाज को राहत देते थे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाका - सबसे छोटे फॉर्मेट में भी अय्यर ने अपनी क्षमता दिखाई. उन्होंने 9 मैचों में 345 रन बनाए, वो भी 188.52 के स्ट्राइक रेट से.
 

shreyas
वर्ल्ड कप 2023 के दौरान श्रेयस अय्यर  

आईपीएल 2025 – करियर का टर्निंग प्वाइंट

अक्सर टी20 क्रिकेट के लिए उपयुक्त न माने जाने वाले इस मुंबई बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स (PBKS) की अगुवाई करते हुए बेहद आक्रामक अंदाज अपनाया. 17 मैचों में उन्होंने 604 रन बनाए, 175.07 के स्ट्राइक रेट के साथ और 6 अर्धशतक लगाए. भले ही PBKS खिताब न जीत सका, लेकिन अय्यर ने यह साबित कर दिया कि वह टी20 फॉर्मेट में भी तूफानी बल्लेबाज बन सकते हैं.

आकाश चोपड़ा का कहना है कि अगर आईपीएल प्रदर्शन ही भारतीय टी20 टीम में चयन का पैमाना है, तो अय्यर को एशिया कप टीम में जगह मिलनी ही चाहिए.

यूएई की पिचें और श्रेयस की ताकत

एशिया कप यूएई में होना है, जहां पिचें धीमी और स्पिनरों के अनुकूल होती हैं. आईपीएल 2025 में अय्यर ने स्पिनरों के खिलाफ मिडल ओवर्स में 171 रन बनाए, 85.5 की औसत और 154.05 के स्ट्राइक रेट के साथ. उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने मिडल ओवर्स में 246 रन बनाए, 131.55 के स्ट्राइक रेट से. लेकिन स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 121.84 पर आ गया.

‘फिनिशर’ श्रेयस

आईपीएल 2025 में अय्यर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही मैच फिनिश करना. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक में उन्होंने 41 गेंदों पर 72 रन बनाकर PBKS को जीत दिलाई.

इसके बाद क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने नाबाद 87 रन ठोके और PBKS को फाइनल तक पहुंचा दिया. दोनों मौकों पर उन्होंने दिखाया कि दबाव में भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं.

टीम इंडिया में जगह की जंग

अब भारत की टी20 रणनीति पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी की हो चुकी है. पिछले साल टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया और दक्षिण अफ्रीका-इंग्लैंड को हराया. ऐसे में मिडल ऑर्डर में शांत दिमाग और तेजी से रन बनाने वाला खिलाड़ी बेहद जरूरी है. सूर्यकुमार यादव नंबर-4 पर पक्के हैं, असली मुकाबला नंबर-3 की जगह को लेकर है. तिलक वर्मा के मुकाबले श्रेयस अय्यर का दावा इस वक्त कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है.
 

रिपोर्ट - एलेन जोस जॉन

---- समाप्त ----
