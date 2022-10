India Vs New Zealand Warm Up Match Live Score: भारत-न्यूजीलैंड वॉर्म-अप मैच में देरी, बारिश ने बिगाड़ा खेल

बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि गाबा में बरसात हो रही है, ऐसे में मैच की शुरुआत में देरी हो रही है. शाम को सवा चार बजे तक इंतजार किया जाएगा, अगर तबतक बारिश रुक जाती है तो कम से कम 5-5 ओवर का मैच हो सकता है.

It's raining here at The Gabba currently.



Cut off time for a 5 over-a-side game is 8.46 PM (4.16 PM IST)#INDvNZ pic.twitter.com/o2Aa56nSoN