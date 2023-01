Ind vs NZ 2nd T20: मुश्किल पिच पर 100 रन बनाने में भी टीम इंडिया के छूटे पसीने, आखिरी ओवर में ऐसे मिली जीत

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मुकाबले में छह विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबर कर ली है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को जीत के लिए 100 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. तीसरा टी20 मैच एक फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

भारत को 100 रनों का टारगेट ही मिला था, लेकिन इसके बावजूद आखिरी ओवर तक मैच गया. आखिरी ओवर तक मैच को ले जाने में कीवी गेंदबाजों की तारीफ करनी बनती है. न्यूजीलैंड के स्पिनर्स माइकल ब्रेसवेल, ईश सोढ़ी और कप्तान मिचेल सेंटनर ने काफी शानदार गेंदबाजी की. पहले टी20 मुकाबले में भी किवी स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था.

.@surya_14kumar hits the winning runs as #TeamIndia secure a 6-wicket win in Lucknow & level the #INDvNZ T20I series 1️⃣-1️⃣



