इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रनचेज! तोड़ना होगा 123 साल पुराना रिकॉर्ड, भारत को चाहिए बस 8 विकेट

भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर जारी टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का टारगेट दिया है. इसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन (2 अगस्त) का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे. इंग्लैंड को जीत के लिए अब भी 324 रन बनाने हैं, जबकि भारत को 8 विकेट ही चटकाने होंगे क्योंकि क्रिस वोक्स चोट के चलते बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं आएंगे.

भारतीय टीम की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 118 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का छठा शतक रहा. वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और आकाश दीप ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जिसके दम पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए. फिर मोहम्मद सिराज ने तीसरे दिन के खेल में आखिरी गेंद पर जैक क्राउली को आउट करके भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ा दीं.

देखा जाए तो ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी टीम ने 300 से ज्यादा का टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं किया है. ओवल मैदान पर टेस्ट मैच में अब तक की सबसे बड़ी रनचेज 263 रन रही है, जो इंग्लैंड ने साल 1902 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की थी. इसके बाद वेस्टइंडीज ने 1963 में 253 और ऑस्ट्रेलिया ने 1972 में 242 रन के टारगेट को चेज कर लिया था. यानी इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतता है, तो वह ओवल में 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा.

इंग्लैंड में सबसे बड़ा चेज किस टीम ने किया?

हालिया वर्षों में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में कुछ मौकों पर बड़े टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किए हैं. इंग्लिश टीम ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 359 रन, 2022 में भारत के खिलाफ 378 रन का टारगेट चेज कर लिया. मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भी इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट चेज किया. लेकिन इंग्लैंड की ये जीतें लीड्स और बर्मिंघम जैसे वेन्यू पर आई थी. इंग्लिश धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा रनचेज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम दर्ज है. ऑस्ट्रेलिया ने 1948 में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 404 रन के टारगेट को चेज कर लिया था.

ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे सफल रनचेज

263- इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 11 अगस्त 1902

253- वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, 22 अगस्त 1963

242- ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 10 अगस्त 1972

225- वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, 4 अगस्त 1988

219- श्रीलंका vs इंग्लैंड, 6 सितंबर 2024

इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सफलतम रनचेज

404-ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 22 जुलाई 1948, लीड्स

378- इंग्लैंड vs भारत, 1 जुलाई 2022, बर्मिंघम

371- इंग्लैंड vs भारत, 20 जून 2025, लीड्स

359- इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 22 अगस्त 2019, लीड्स

342- वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, 28 जून 1984, लॉर्ड्स

322- वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, 25 अगस्त 2017, लीड्स

315- इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 16 अगस्त 2001, लीड्स

सिर्फ तीन मौके ऐसे आए, जब भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा के टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाई. साल 1977 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 339 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था. फिर साल 2022 में इंग्लैंड ने बर्मिंघम में भारत के खिलाफ 378 रन का टारगेट अचीव कियाा. हाल ही में लीड्स में इंग्लैंड ने 371 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा कर भारत को पराजित किया.

