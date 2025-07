IND vs Eng 2nd test Shubman gill 269 all records statistics: एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रन बनाकर दमदार स्कोर खड़ा किया है. कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन (387 गेंद) की शानदार पारी खेली, जो उनके करियर का पहला डबल सेंचुरी (200+) भी रहा. वहीं यशस्वी जायसवाल और रवींद्र जडेजा भी अपनी पार‍ियों की बदौलत एक स्पेशल ल‍िस्ट में शामिल हो गए.

गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 87 और रवींद्र द्र जडेजा ने 89 रन की अहम पारियां खेलीं. गिल ने इस दौरान कई रिकॉर्ड भी बनाए. वह इंग्लैंड में टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कप्तान बन गए.

From 200 to 269! Edgbaston stood & applauded a marathon knock from the #TeamIndia Captain

साथ ही, उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, उन्होंने तब 221 रन (ओवल, 1979) बनाए थे. इंग्लैंड की ओर से स्पिनर शोएब बशीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 77 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं.

एजबेस्टन में जारी एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 269 रन बनाए. इस एक पारी में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले. आइए जानते हैं गिल की इस शानदार पारी से जुड़े सारे आंकड़े.

Stumps on Day 2 in Edgbaston!



End of a tremendous day with the bat and ball for #TeamIndia 🙌



England 77/3 in the first innings, trail by 510 runs



Scorecard