Ind Vs Aus 3rd T20 Match: आखिर में फंस गया था मैच, कोहली-हार्दिक ने ऐसे कमाल दिखा ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

टी-20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई 3 मैच की टी-20 सीरीज़ पर कब्जा कर लिया है. हैदराबाद में खेले गए सीरीज़ के डिसाइडर मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की और इसी के साथ सीरीज़ पर 2-1 से कब्जा कर लिया. वर्ल्डकप में जाने से पहले भारतीय टीम के लिए यह जीत अच्छे मनोबल का काम करेगी.

सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली का चला जादू

भारत के लिए इस मैच में सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली हीरो बनकर सामने आए. ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के लिए 187 रनों का टारगेट रखा था, केएल राहुल (1) और रोहित शर्मा (17) के सस्ते में आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने पारी को संभाला.

सूर्यकुमार यादव ने 36 बॉल में 69 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. वहीं, विराट कोहली ने भी 48 बॉल में 63 रनों की पारी खेली, उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के जमाए. दोनों खिलाड़ियों के बीच मैच में 62 बॉल में 104 रनों की साझेदारी हुई. इसी पार्टनरशिप ने गेम को भारत की तरफ पलट दिया.

