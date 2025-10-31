IND vs AUS: मेलबर्न में अर्शदीप को मिलेगा मौका? दूसरे टी20 में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मेलबर्न में खेला जाना है. कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिससे दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों को निराशा हुई. 40 ओवर के एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन केवल 9.4 ओवर का खेल ही संभव हो पाया. ऐसे में इस दूसरे मैच में प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी चर्चा होगी.

कैनबरा में ऐसा था समीकरण

भारत ने कैनबरा में पांच मुख्य बल्लेबाजों, तीन ऑलराउंडरों और तीन गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया था. चूंकि बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका, इसलिए प्रबंधन शायद इस संयोजन में कोई बदलाव नहीं करेगा.

टीम की प्लेइंग इलेवन में शामिल थे: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दूबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

बेंच पर थे: अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

स्पिनर्स पर भरोसा

कैनबरा की पेस-फ्रेंडली पिच पर भी भारत ने दो स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को खिलाया. यह दर्शाता है कि कप्तान शुभमन गिल और मेंटर गौतम गंभीर दोनों को अपनी स्पिन जोड़ी पर गहरा विश्वास है. यह कदम इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय टीम अब परिस्थितियों से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ बेस्ड कॉम्बिनेशन पर भरोसा कर रही है.

क्या अर्शदीप को मिलेगा मौका

हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह के ऊपर खेलने का मौका देना भी टीम की बल्लेबाजी गहराई की प्राथमिकता दिखाता है. हर्षित का बल्ले से योगदान उन्हें अर्शदीप से अधिक मूल्यवान बनाता है.

सूर्या फॉर्म में लौटे

इस बीच, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का प्रदर्शन टीम के लिए सकारात्मक रहा. एशिया कप 2025 में दोनों फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कैनबरा में सूर्यकुमार ने 24 गेंदों पर 39 रन बनाए, जो आत्मविश्वास लौटाने वाला प्रदर्शन था. वहीं, गिल ने 185 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वह भी बिना किसी अनावश्यक जोखिम के.

क्या दूसरे टी20I में बदलाव होंगे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20I मेलबर्न में खेला जाएगा, जहां की परिस्थितियां कैनबरा जैसी ही होंगी. ऐसे में प्लेइंग XI में बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है.

* अर्शदीप सिंह को शायद अभी भी मौका नहीं मिलेगा.

* कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को आराम देने का कोई कारण नहीं है.

* हर्षित राणा अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम बैलेंस बनाए रखते हैं, इसलिए वे भी टीम में रहेंगे.

