'एशिया कप की ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी?', राजीव शुक्ला के सवाल पर नकवी बोले- मैं वहां कार्टून की तरह खड़ा था

राजीव शुक्ला ने नकवी से सीधे पूछा, "विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि ACC की ट्रॉफी है और इसे उचित तरीके से टीम को सौंपा जाना चाहिए था. ACC को इस मामले को तुरंत संभालना चाहिए."

ट्रॉफी विवाद पर BCCI ने सवाल उठाए तो नकवी ने फिर सफाई दी (Photo- ITG)
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की बैठक में आज भारत ने एशिया कप फाइनल के बाद आयोजित मैच अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान भारत को ट्रॉफी न सौंपने पर कड़ा ऐतराज जताया. इस दौरान भारत ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की हरकतों को लेकर उन्हें लताड़ लगाई.

बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बैठक में नक़वी से सीधे सवाल किए. उन्होंने कहा-“ विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई? यह एसीसी की ट्रॉफी है, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं. इसे औपचारिक तरीके से विजेता टीम को सौंपा जाना चाहिए था.”

राजीव शुक्ला ने इस मसले को तुरंत सुलझाने की ज़रूरत बताई और एसीसी से कहा कि इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए. राजीव शुक्ला ने बैठक में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख और ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से तीखे सवाल पूछे.

यह भी पढ़ें: ट्रॉफी चुराकर अवाम को बहलाने की फिराक में पाकिस्तान, नकवी की चाल पर उठे सवाल

मोहसिन नकवी की दलील

बैठक के दौन मोहसिन नक़वी ने सफाई देते हुए कहा, “मैं तो वहां बिना वजह एक कार्टून की तरह खड़ा था. एसीसी को लिखित में कहीं से यह सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम मुझसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी.”

हालांकि जब भारतीय प्रतिनिधियों ने सख्त सवाल उठाए तो नक़वी ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा किसी और मंच पर होगी, यहां नहीं.

बिना ट्रॉफी के लौटी टीम

 यह विवाद उस समय खड़ा हुआ जब एशिया कप के फाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की. इसक के बाद ट्रॉफी समारोह में असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला और नकवी विजेता भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने की बजाय उसे अपने साथ लेकर चले गए. इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया और वापस स्वदेश लौट आई.

यह भी पढ़ें: भारत vs पाकिस्तान के बाद सूर्या vs नकवी... फाइनल के बाद 'ट्राफी विवाद' की पूरी टाइमलाइन

---- समाप्त ----
