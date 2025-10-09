scorecardresearch
 

Feedback

IND vs WI Test 2 Playing 11: दिल्ली टेस्ट के लिए टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI कन्फर्म? कोच ने दी ये हिंट.. नीतीश के लिए गंभीर का है 'लॉन्ग टर्म प्लान'

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार (9 अक्टूबर) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में शुरू होना है. जहां भारतीय टीम की प्लेइंग XI कैसी होगी, इसे लेकर टीम इंड‍िया के अस‍िस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट का बयान सामने आ गया है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर टीम इंड‍िया के अस‍िस्टेंट कोच का बड़ा बयान सामने आया है (Photo: AFP )
नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर टीम इंड‍िया के अस‍िस्टेंट कोच का बड़ा बयान सामने आया है (Photo: AFP )

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में टीम इंड‍िया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार (9 अक्टूबर) से है. पहले टेस्ट में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की थी. दूसरे टेस्ट में टीम इंड‍िया अपने प्लेइंग कॉम्ब‍िनेशन को चेंज करने के मूड में नहीं हैं. टीम इंड‍िया असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने इस बात के संकेत दिए हैं. 

वहीं रयान ने यह भी कहा टीम थिंक टैंक नीतीश कुमार रेड्डी को लंबे समय तक मौका देना चाहता है ताकि भारत को एक भरोसेमंद सीमर ऑलराउंडर मिल सके. रयान ने बुधवार को कहा- हमारे कॉम्ब‍िनेशन में बदलाव करने की संभावना कम है. हमारे मीडियम टर्म टारगेट है, एक भारत के लिए एक सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर विकसित करना है.

यह लॉन्ग-टर्म फोकस ही वजह है कि टीम मैनेजमेंट रेड्डी को बनाए रखना चाहती है, भले ही उन्हें पिछले टेस्ट में ज्यादा मौका नहीं मिला. आंध्र के 21 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले सप्ताह ज्यादा बॉलिंग या बैटिंग का मौका नहीं मिला था, लेकिन कोचिंग स्टाफ इस सीरीज को उनके ऑलराउंडर स्किल्स को निखारने का प्लेटफॉर्म मानता है.

सम्बंधित ख़बरें

ind vs wi
'हमारे सिस्टम में कैंसर है', भारत से मिली हार के बाद वेस्टइंडीज पर भड़के डेरेन सैमी 
Sanju Samson
Sanju Samson ने Batting Order को लेकर क्या कहा? 
Jaiswal On Captaincy
Jaiswal बोले- मैं टीम इंडिया का नेतृत्व करना चाहता हूं 
Manoj On Gambhir
पूर्व क्रिकेटर Manoj Tiwary Gautam Gambhir भड़के! 
Suryakumar Yadav celebrated with the team without Asia Cup Trophy
भारत ने PAK को पीटकर 'अदृश्य' ट्रॉफी के साथ क्यों मनाया जश्न? किसका था आइड‍िया, हुआ खुलासा  

रयान ने कहा, “जब हम विदेशों में खेलते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास यह ऑप्शन हो. हमें पिछले मैच में नीतीश को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए यह एक अच्छा अवसर है उन्हें एक और मौका देने का.”

Advertisement

नीदरलैंड्स के पूर्व कप्तान रयान ने कहा कि भारत में सीम-बॉलिंग ऑलराउंडरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्किल नहीं बल्कि फिटनेस और शरीर की मजबूती होती है. उन्होंने कहा, “भारत में पहले भी कई ऑलराउंडर आए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार खेलने के लिए शरीर की सहनशक्ति सबसे बड़ा मुद्दा रहता है.”

रयान टेन डोशेट ने नीतीश की बल्लेबाज़ी की तारीफ करते हुए कहा, “उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया कि वह कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं. अब चुनौती यह होगी कि उन्हें लगातार मैच टाइम मिले ताकि वे अपनी बॉलिंग भी विकसित कर सकें.”

नीतीश को क्यों नहीं मिलती भारत में जगह? 
भारत की स्पिन तिकड़ी रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पहले से ही वर्ल्ड क्लास हैं, जिससे नीतीश के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है.

उन्होंने कहा- वॉशी, जडेजा और अक्षर सभी लगभग समान तरह के खिलाड़ी हैं जो नंबर 5 से 8 तक कहीं भी खेल सकते हैं. जडेजा की हालिया फॉर्म शानदार रही है और वॉशी ने यूके में महत्वपूर्ण रन बनाए.”

पहले टेस्ट में नितीश का रोल सीमित था, लेकिन उन्होंने एक शानदार डाइविंग कैच से छाप छोड़ी. रयान टेन डोशेट ने कहा कि टीम चाहती है कि खिलाड़ी बहुमुखी हों और किसी भी स्थिति में खेलने के लिए तैयार रहें.

Advertisement

अंत में उन्होंने कहा, “यह सिर्फ संयोजन की बात नहीं है, यह हमारे विज़न की बात है. हम सभी थोड़े निराश हैं कि कुछ खिलाड़ी नंबर 6 या 7 पर नहीं खेल पा रहे, लेकिन यह दिखाता है कि हमारी टीम सही दिशा में जा रही है.”

भारत vs वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद टेस्ट में क्या हुआ
भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. जहां भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से बड़ी जीत हासिल की. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी खेल के तीसरे दिन 146 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने शतक जड़ने के अलावा दूसरी पारी में चार विकेट झटके. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 448 रनों के स्कोर पर घोषित कर दी. भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 286 रनों की लीड मिली. वहीं वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई थी. 

द‍िल्ली टेस्ट के ल‍िए भारतीय टीम की प्लेइंग XI संभाव‍ित: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement