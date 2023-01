Team India Playing-11 vs New Zealand: सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन का प्लेइंग-11 में स्थान पक्का! बस इस बात से हो सकती है परेशानी

Team India Playing-11 vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट टीम को अपने ही घर में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है. पहला मुकाबला हैदराबाद में 18 जनवरी को होगा. जबकि दूसरा वनडे मैच 21 जनवरी को रायपुर और तीसरा मैच 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेले जाने हैं.

हाल ही में भारतीय टीम ने अपने घर में श्रीलंका को 3-0 से वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. इस सीरीज में ताबड़तोड़ विकेटकीपर ओपनर ईशान किशन को मौका नहीं मिला था. जबकि टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को भी एक ही मैच खेलने का मौका मिला था.

ईशान के अलावा सूर्या को भी मिल सकता है मौका

मगर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ईशान किशन को मौका मिलना लगभग तय हो गया. इसका कारण है कि इस सीरीज के लिए केएल राहुल को आराम दिया गया है. जबकि स्क्वॉड में बतौर विकेटकीपर ईशान किशन और केएस भरत को ही शामिल किया है.

ऐसे में ईशान की बतौर विकेटकीपर प्लेइंग-11 में जगह बनना तय है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जमाया है. मगर एक परेशानी वाली बात यह हो सकती है कि ईशान को केएल राहुल की तरह मिडिल ऑर्डर में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है.

क्योंकि ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल फिक्स हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी स्क्वॉड में नहीं रखा है. ऐसे में प्लेइंग-11 में अक्षर की जगह सूर्यकुमार या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

