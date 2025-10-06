वुमनियों का भी टशन कम नहीं... इंडिया-PAK वीमेंस मुकाबले में भी वही टेंशन, वही गर्मी... माहौल पूरी तरह टाइट था!

ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड भी... टेंशन किसी तरह से कम नहीं था. 5 अक्तूबर को भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 28 सितंबर के बाद एक बार फिर से आमने-सामने थी. लेकिन इस बार खिताब अलग था, मैदान भी दूसरा था और खिलाड़ी भी दूसरे थे. वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक जोरदार टक्कर में भारत-पाकिस्तान की वुमनिया टीमें श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने थीं.

आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच जब गेंदबाजी शुरू हुई, तो हवा में तनाव की गंध घुली हुई थी. एकदम वैसा ही तनाव, वैसी ही गर्मी, जैसा एशिया कप के तीन मैचों में भारत-पाकिस्तान की मेंस टीम की टक्कर में दिखा था.

मैच की शुरुआत ही तनाव और ट्रेडिशनल राइवलरी से हुई. टॉस के लिए जब इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना आईं तो दोनों की नजरें टकराई लेकिन यहां भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ. दोनों ही कप्तानों के चेहरे पर तनाव और एक साथ आने की औपचारिकता साफ दिख रही थी.

टॉस में हई गड़बड़ी से ये तनाव और भी बढ़ गया. भारत की बैटिंग के दौरान कई रोमांचक सीन देखने को मिले.

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा ने खूब नखरे दिखाए और हरमन से पंगे लेने की कोशिश की. एक बॉल पर हरमन ने जब नशरा की गेंद पर शॉट लगाई तो नशरा ने बॉल वापस फेंका और हरमनप्रीत को आंख दिखाने से न चूंकीं. उनके इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया. इसके बाद हरमनप्रीत ने भी गजब का रिएक्शन दिया. हरमनप्रीत की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल है.

नशरा संधु पूरे मैच के दौरान फील्ड पर अपनी जेस्चर की वजह से चर्चा में रहीं.

मैच के दौरान दीप्ति शर्मा और पाकिस्तानी ओपनर मुनीबा अली के बीच एक रन-आउट को लेकर बहस हुई. दीप्ति ने गैर-हिटर एंड पर गेंद मारकर रन-आउट की कोशिश की जिसे मुनीबा ने नियमों के खिलाफ बताया. अंपायर के पक्ष में फैसले के बाद मुनीबा की नाराजगी साफ दिखी.

यह घटना तब हुई जब मुनीबा रन लेने की कोशिश नहीं कर रही थीं, लेकिन क्रांति गौड़ की गेंद पर भारत द्वारा एलबीडब्ल्यू की अपील के बाद क्रीज़ से बाहर निकल गईं.

दीप्ति शर्मा का स्लिप कॉर्डन से थ्रो स्टंप्स तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना बल्ला जमीन पर रख दिया. हालांकि मुनीबा ने लाइन के पीछे अपने शरीर के किसी भी हिस्से को जमीन पर रखे बिना फिर से अपना बल्ला उठाया. इसी दूसरी लिफ्ट के दौरान थ्रो स्टंप्स से टकराया और बेल्स गिर गईं.

Complete clown nation 🤡 Can't win against India. Can only do bhaandgiri #INDWvPAKW pic.twitter.com/MNvxZw2fHl — chacha monk (@oldschoolmonk) October 5, 2025

मैच जीतने के बाद भी भारत की टीम ने पाकिस्तानियों की हरकतें देख उनसे हाथ नहीं मिलाया और सीधें ड्रेसिंग रूम चली आईं.

पाकिस्तानी वूमन क्रिकेटर ऑन ग्राउंड अजब-गजब हरकतें कर रहे थे. तो ऑफ ग्राउंड सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैन्स अपनी भड़ास निकाल रहे थे. मैच के दौरान एक बार मैदान में काफी कीड़े-मकोड़े आ गए थे. पाकिस्तानी प्लेयर फातिमा सना कीड़ों को भगाने के लिए रेपलेंट यूज कर रही थीं.

इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए एक पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पर भड़काने वाला पोस्ट लिखा, इस शख्स ने लिखा, "मैदान पर आ रही बदबू की वजह से फातिमा सना को स्प्रे करना पड़ा. अब समझ लीजिए अपोजिशन में कौन था."

Fatima sana is spraying in the ground because of bad smell coming from the opposition. pic.twitter.com/GISs4vQlGl — Assadᡣ𐭩🇵🇸 (@Ijussdontcare) October 5, 2025

एक सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर आलिया रियाज को यूट्यूबर कहकर संबोधित किया और एक्स पर लिखा, "यूट्यूबर आलिया रियाज 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर चली गईं."

Youtuber Aliya Riaz goes for 2 in 8 balls 😉 pic.twitter.com/pifQ3J69XU — Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 5, 2025

भारत के यूजर ने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसते हुए लिखा, "पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान पुरुष टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Pakistan women’s cricket team has beaten the record of the Pakistan men’s team.



The men’s team lost their last 11 matches against India in ICC tournaments.



And today, women’s team lost their 12th match.



Record: Women - 12 - 0



Men - 11 - 0#INDWvPAKW pic.twitter.com/vgyHtOC8M1 — Raj Dewasi (@Rajrabari998) October 5, 2025

पुरुष टीम आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ अपने पिछले 11 मैच हार चुकी है.और आज महिला टीम अपना 12वां मैच हार गई.

रिकॉर्ड: महिलाएं- 12 - 0

पुरुष: 11 - 0

एक यूजर ने लिखा कि अगर कैमरा लाइव न होता तो हम जरूर अपने एयरफर्स की तरह भारत को धूल चटा दिए होते.

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने मैच के बाद कहा, "हमारा फोकस क्रिकेट पर था, लेकिन कुछ चीजें माहौल को गरम कर देती हैं." यह बयान दोनों टीमों के बीच तनाव को और उजागर करता है.

बता दें कि इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 159 रन बनाकर 43 ओवर में ऑल आउट हो गई. भारत की तरफ से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि स्नेह राणा ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने 81 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला वनडे मैचों में अपनी जीत का आंकड़ा 12-0 कर लिया.

