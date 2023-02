Ind Vs Pak T20 World Cup: जबरदस्त मैच के बाद साथ आईं भारत-PAK की क्रिकेटर्स, लगाया एक-दूसरे को गले, Video

टी-20 वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही है. भारत ने रविवार को हुए मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर कमाल कर दिया. जेमिमा रोड्रिगेज़ की तूफानी फिफ्टी के दमपर भारत ने 150 के लक्ष्य को हासिल किया. इस जबरदस्त मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों टीमों के प्लेयर्स हंसी-मज़ाक करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत-पाकिस्तान की खिलाड़ी हंसी-मज़ाक कर रही हैं और मैच को लेकर बातचीत कर रही हैं. वीडियो में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना, स्टार प्लेयर शेफाली वर्मा समेत अन्य सभी खिलाड़ी दिख रहे हैं.

Players' interactions after the #INDvPAK match at Newlands 🇵🇰🇮🇳#BackOurGirls | #T20WorldCup pic.twitter.com/Yc4YcKxV2v