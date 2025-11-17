VIDEO: भारत-पाक क्रिकेटरों ने मैदान पर मिलाया हाथ, क्या खत्म हुआ नो हैंडशेक विवाद?

हाल ही में हुए एशिया कप टूर्नामेंट में भारत-पाक खिलाड़ियों के बीच नो हैंडशेक विवाद सुर्खियों में रहा था. इसके बाद वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भी दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा. रविवार को दोहा में भी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के मैच में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला. लेकिन अब लग रहा है कि ये विवाद खत्म हो गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी 16 नवंबर को श्रीलंका के कटुनायके स्थित BOI क्रिकेट स्टेडियम में ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप में अपने मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाती दिखाई दीं.

भारत ने पाकिस्तान को हराया

मैदान पर, ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. पाकिस्तान को 20 ओवर में 135/8 पर रोका गया, और भारत ने लक्ष्य को मात्र 10.2 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. दीपिका ने 21 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि अनेखा देवी 34 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहीं.

मैच के बाद खिलाड़ियों ने मिलाए हाथ

हैंडशेक दिन की सबसे बड़ी चर्चा बन गया. दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद, ब्लाइंड क्रिकेटरों ने मैच के अंत में एकजुटता दिखाई. टीमें एक ही बस से मैदान तक पहुंची थीं, और मैच के बाद खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को संक्षिप्त बधाई दी. पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारत की जीत को स्वीकार किया, जबकि भारत की कप्तान दीपिका ने पाकिस्तान की मेहनत की सराहना की.

टी20 विश्व कप में भारत का दबदबा

श्रीलंका में हो रहे 2025 ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार रहा है. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत 10 विकेट की जोरदार जीत से की, जहां मेजबान टीम को सिर्फ 41 रनों पर रोक दिया गया और लक्ष्य को मात्र तीन ओवर में हासिल कर लिया गया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दमदार प्रदर्शन में भारत ने 20 ओवर में 292/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान दीपिका टीसी ने 58 गेंदों में 91 रन बनाए.बाद में ऑस्ट्रेलिया 57 रनों पर ऑल आउट हो गई, और भारत को 209 रनों की प्रचंड जीत मिली.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरते समय भारत अपने चारों मैच जीतकर अजेय बना हुआ था, और उसने टूर्नामेंट में अपनी विजयी लय को कायम रखा.

