'26 भारतीयों की जान ज्यादा कीमती या पैसा?', IND Vs PAK मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी

एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का मुकाबला होना है. इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि मैं असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद करने की ताकत नहीं है? ये वही पाकिस्तान है, जिसने पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी.

AIMIM प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप अभी भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. अगर आपकी अपनी बेटी मर जाती, और उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी होती, तो क्या आप तब भी क्रिकेट खेलते? ओवैसी ने कहा कि रविवार को एक क्रिकेट मैच खेला जाएगा. इससे कितना पैसा आएगा? 600 या 700 करोड़?

ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या अब भाजपा के नेता देशभक्ति की बात करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब आपने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते. बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते, तो आज आप किस चीज को अधिक महत्व दे रहे हैं, 26 भारतीय नागरिकों की जान को या फिर पैसे को?

इस दौरान ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री (हिमंता बिस्वा सरमा) कहते हैं कि वो नोटिस भेजकर लोगों को बाहर निकाल देंगे. उन्होंने कहा कि हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन आपके सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे. हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे.

बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसी बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाले मैच के लिए बतौर BCCI सचिव हम अपनी टीम को शुभकामनाएं देते हैं. हमें भरोसा है कि खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत से उतरेंगे और यह उन घटनाओं का करारा जवाब होगा, जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि भारत को भले ही ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना भारत सरकार की नीति है. इसी वजह से हम इन मैचों से इनकार नहीं कर सकते.

