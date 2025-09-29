'हारिस रऊफ को आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बनाओ...' , सोशल मीडिया पर तसल्ली से हो रही PAK टीम की धुलाई!

एशिया कप फाइनल के सुपर सेंसेशन टक्कर में भारत ने पाकिस्तान को रगड़ दिया. भारत की इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाफ बेवजह तेवर दिखाने वाले पाकिस्तान गेंदबाज हारिस रऊफ की जबर्दस्त ऑनलाइन धुलाई हुई है. लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा है कि इसे भी अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल के पोस्ट पर प्रमोट किया जाए.
सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी एक्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर हारिस रऊफ की धुलाई हो रही है.
एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है कि हारिस रऊफ को हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है.
🚨 BREAKING NEWS 🚨
Haris Rauf appointed as Security Guard of Lahore Cricket Stadium. pic.twitter.com/w8Rxt8kIbz— muffatball vikrant (@Vikrant_1589) March 13, 2025
उमर जावेद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा है, "हारिस रऊफ के साथ देश साझा करना ही वास्तव में थका देने वाला अनुभव है."
It is truly exhausting to share a country with Haris Rauf.— Umair Javed (@umairjav) September 28, 2025
एक दूसरे पाकिस्तानी यूजर ने कहा, "वही क्रिकेट, वही नतीजा. 20 रन कम, खराब कप्तानी और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी, हमेशा की तरह हारिस राउफ ने बेड़ा गर्क किया."
भारत पाकिस्तान की इस टक्कर में हारिस रऊफ ने बिना कोई विकेट लिए 50 रन दिए.
same cricket same result. 20 runs short, poor captaincy & poor bowling in the death overs, haris rauf culprit as always— nma (@namaloomafraaad) September 28, 2025
इस मैच में के आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को एक ओवर में 10 रन चाहिए थे. पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी हारिस रउफ कर रहे थे. भारत की ओर से बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर इंडिया की विजय सुनिश्चित कर दी.
भारत के यूजर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड़ मार्शल पर प्रमोशन दिए जाने का ड्रामा याद करते हुए लिखा, "एशिया कप 2025 के फाइनल में विजयी प्रदर्शन के बाद हारिस राउफ को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन किया जाएगा."
Haris Rauf promoted as a Super Field Marshal in Pakistan 🇵🇰 overnight. #INDvsPAK #AsiaCupT20 #AsiaCup2025 #PAKvsIND #Pakistan pic.twitter.com/5zbziUix4P— Raj Malhotra (@Rajmalhotrachd) September 28, 2025
एक यूजर ने मजे लेते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक नकली ट्वीट शेयर किया है. इसमें लिखा है, "पाकिस्तान को बधाई, हम एशिया कप जीत गए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सभी तीनों मैच जीत लिए. इस जीत का श्रेय पाकिस्तान आर्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पाक टीम को ट्रेनिंग दी थी."
इस के बाद इस यूजर ने लिखा है, "हारिस रऊफ को ऑनरेरी फील्ड मार्शल बनाया जाता है."
Harris Rauf Declared as honorary Field Marshal 🤣 pic.twitter.com/oYb87r5XyD— Koustuv 🇮🇳 🧭 (@srdmk01) September 29, 2025
एक दूसरे यूजर ने एक्स पर लिखा, "हारिस रऊफ को रातोंरात पाकिस्तान में सुपर फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया."
Breaking: Promoted to Field Marshall Haris Rauf! pic.twitter.com/x3In4oDzpi— Dharmic Fundoo🚩🌺 (@DharmicFundoo) September 28, 2025
पाकिस्तान गेंदबाज हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे. इस कारण उसकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. हारिस ने हाथों से भारतीय फैंस की ओर इशारा किया और गिरते हुए विमान की एक्टिंग की थी.
Haris Rauf to be promoted to Field Marshal of Pakistan Cricket after his half century in just 3.4 overs"— CRICKET GREATEST RIVALRY (@CricketCorners) September 28, 2025
- Failed Marshal Asim Munir pic.twitter.com/Ue9BKFUOs6
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान टीम ने अच्छी शुरुआत की. लेकिन जल्द ही वे बिखर गए. पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई.
भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. एक समय भारत के तीन विकेट सस्ते में ही निपट गए. लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर ये मुकाबला जीत लिया.