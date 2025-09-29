scorecardresearch
 

'हारिस रऊफ को आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बनाओ...' , सोशल मीडिया पर तसल्ली से हो रही PAK टीम की धुलाई!

एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 22 गेंदों में 50 रन देकर हारिस रऊफ इस्लामाबाद से लेकर कराची तक में विलेन बन गए हैं. सुपर-4 मुकाबले में भारत को चिढ़ाने के लिए एरोप्लेन पोज देने वाले हारिस के लिए कल फाइनल का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था. पिच पर पिटाई के बाद अब सोशल मीडिया पर उन्हें तसल्ली से धोया जा रहा है.

पाक क्रिकेटर हारिस रऊफ ने 22 गेंदों पर 50 रन दिए. (Photo: X/@DharmicFundoo/Rajmalhotrachd)
एशिया कप फाइनल के सुपर सेंसेशन टक्कर में भारत ने पाकिस्तान को रगड़ दिया. भारत की इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाफ बेवजह तेवर दिखाने वाले पाकिस्तान गेंदबाज हारिस रऊफ की जबर्दस्त ऑनलाइन धुलाई हुई है. लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा है कि इसे भी अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल के पोस्ट पर प्रमोट किया जाए.

सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी एक्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर हारिस रऊफ की धुलाई हो रही है. 

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है कि हारिस रऊफ को हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है. 

उमर जावेद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा है, "हारिस रऊफ के साथ देश साझा करना ही वास्तव में थका देने वाला अनुभव है."

एक दूसरे पाकिस्तानी यूजर ने कहा, "वही क्रिकेट, वही नतीजा. 20 रन कम, खराब कप्तानी और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी, हमेशा की तरह हारिस राउफ ने बेड़ा गर्क किया."

भारत पाकिस्तान की इस टक्कर में हारिस रऊफ ने बिना कोई विकेट लिए 50 रन दिए. 

इस मैच में के आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को एक ओवर में 10 रन चाहिए थे. पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी हारिस रउफ कर रहे थे. भारत की ओर से बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर इंडिया की विजय सुनिश्चित कर दी.

भारत के यूजर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड़ मार्शल पर प्रमोशन दिए जाने का ड्रामा याद करते हुए लिखा, "एशिया कप 2025 के फाइनल में विजयी प्रदर्शन के बाद हारिस राउफ को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन किया जाएगा."

एक यूजर ने मजे लेते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक नकली ट्वीट शेयर किया है. इसमें लिखा है, "पाकिस्तान को बधाई, हम एशिया कप जीत गए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सभी तीनों मैच जीत लिए. इस जीत का श्रेय पाकिस्तान आर्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पाक टीम को ट्रेनिंग दी थी."

इस के बाद इस यूजर ने लिखा है, "हारिस रऊफ को ऑनरेरी फील्ड मार्शल बनाया जाता है."

एक दूसरे यूजर ने एक्स पर लिखा, "हारिस रऊफ को रातोंरात पाकिस्तान में सुपर फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया."

पाकिस्तान गेंदबाज हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे. इस  कारण उसकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. हारिस ने हाथों से भारतीय फैंस की ओर इशारा किया और गिरते हुए विमान की एक्टिंग की थी. 

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान टीम ने अच्छी शुरुआत की. लेकिन जल्द ही वे बिखर गए. पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई.

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. एक समय भारत के तीन विकेट सस्ते में ही निपट गए. लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर ये मुकाबला जीत लिया.

---- समाप्त ----
