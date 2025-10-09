scorecardresearch
 

आपने करुण नायर को देखा होगा... दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने दी साई सुदर्शन को वॉर्निंग

23 साल के साई सुदर्शन ने भारतीय टीम के लिए अब तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 21 की खराब औसत से 147 रन बनाए हैं. सुदर्शन से आने वाले में मैचों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

साई सुदर्शन की फॉर्म बनी टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब (Photo: PTI)
साई सुदर्शन की फॉर्म बनी टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब (Photo: PTI)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे. सुदर्शन अब तक नंबर-3 पर फ्लॉप रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे. उससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी सुदर्शन का बल्ला चल नहीं पाया था.

अब भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशोट ने युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को चेतावनी दी है. डोशेट ने कहा कि साई सुदर्शन के पास अब खुद को साबित करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. डोशेट ने कहा कि टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा रखती है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा है.

रयान टेन डोशेट ने करुण नायर का उदाहरण दिया. डोशेट ने कहा कि करुण नायर को भी इंग्लैंड दौरे पर चार टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था. अब करुण को खराब प्रदर्शन के चलते टीम से ड्रॉप कर दिया गया है.

कई खिलाड़ी नंबर-3 के लिए तैयार हैं: डोशेट
रयान टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं समझता हूं कि उन्हें किसी बात का भ्रम नहीं है. आप इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस माहौल में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. आपने करुण नायर को देखा होगा जिन्होंने इंग्लैंड में चार टेस्ट मैच खेले. कई अच्छे खिलाड़ी नंबर-3 पोजीशन के लिए तैयार बैठे हैं, जहां अभी सुदर्शन खेल रहे हैं.'

रयान टेन डोशेट ने आगे कहा, 'साई सुदर्शन को भी यह पता है कि भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं होती. आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है. यहां हर खिलाड़ी अपनी जगह के लिए लड़ रहा है.' डोशेट ने यह भी कहा कि साई सुदर्शन का पहले टेस्ट में आउट होना शायद एक रणनीतिक चूक थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट को अभी भी उन पर भरोसा है.

रयान टेन डोशेट कहते हैं, 'हम बस चाहते हैं कि वह जाकर अपने स्वाभाविक खेल पर ध्यान दें. हमें पता है कि वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अब उन्हें रन बनाकर यह दिखाना होगा कि वह टीम में जगह पाने के हकदार हैं. फिलहाल कोई घबराहट नहीं है, खासकर तब जब टीम जीत रही.'

