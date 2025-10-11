scorecardresearch
 

कप्तान शुभमन गिल संग हुआ कन्फ्यूजन और रन आउट हो गए यशस्वी जायसवाल, VIDEO

यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच बैटिंग के दौरान तालमेल में कमी देखने को मिला. इसका खामियाजा भारतीय सलामी बल्लेबाज को भुगतना पड़ा. यशस्वी दिल्ली टेस्ट मैच में दोहरा शतक नहीं बना पाए.

दिल्ली टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर हुए रन आउट. (Photo: AFP/Getty Images)
वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से दोहरे शतक की उम्मीद थी, लेकिन वो रन-आउट होकर पवेलियन लौटे. यशस्वी ने 258 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए, जिसमें 22 चौके शामिल रहे. यशस्वी के टेस्ट करियर का ये सातवां शतक रहा.

यशस्वी जायसवाल साथी बल्लेबाज और टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ तालमेल में कमी के चलते रन-आउट हुए. यह वाकया भारतीय पारी के 92वें ओवर में हुआ. उस ओवर में तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने दूसरी गेंद फुल-टॉस डाली, जिसे यशस्वी ने मिड-ऑफ की ओर खेला. यशस्वी ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन वहां रन नहीं था. शुभमन गिल मुड़े और उन्होंने रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

यशस्वी जायसवाल ने देरी से महसूस किया कि शुभमन गिल रन के लिए भाग नहीं रहे हैं. ऐसे में यशस्वी ने क्रीज में वापस लौटने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके. तेजनारायण चंद्रपॉल का थ्रो कीपर एंड पर आया और विकेटकीपर टेविन इमलाच ने स्टंप्स बिखेर दिए. यशस्वी की गलती और जल्दबाजी के चलते भारत ने तीसरा विकेट खोया.

रन-आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल काफी निराश दिखे. वो टीम के कप्तान शुभमन गिल से कुछ बातचीत करते भी नजर आए. यशस्वी का निराश होना स्वाभाविक था क्योंकि उनके पास दोहरा शतक बनाने का शानदार मौका था. पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी, ऐसे में बैटिंग करना आसान था.

रन आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों में बेस्ट स्कोर (टेस्ट क्रिकेट)
218 संजय मांजरेकर vs पाकिस्तान, लाहौर 1989
217 राहुल द्रविड़ vs इंग्लैंड, द ओवल, 2002
180 राहुल द्रविड़ vs ऑस्ट्रेलिया कोलकाता, 2001
175 यशस्वी जायसवाल vs वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025
155 विजय हजारे vs इंग्लैंड, मुंबई, 1951
144 राहुल द्रविड़ vs श्रीलंका, कानपुर, 2009

यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए अब तक 26 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 48 पारियों में 52.60 की औसत से 2420 रन बनाए हैं. 23 साल के यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं. यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में 299 चौके और 43 छक्के जड़े हैं.

