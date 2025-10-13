scorecardresearch
 

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट में जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 23 साल बाद हुआ ऐसा

जॉन कैम्पबेल के लिए शतक का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज कैम्पबेल ने अपने 25वें टेस्ट मैच में जाकर शतक लगाया. कैम्पबेल ने दिल्ली टेस्ट में ये शतक जड़ा. कैम्पबेल ने इस दौरान शाई होप के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी की.

जॉन कैम्पबेल ने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा है. (Photo: Associated Press)
जॉन कैम्पबेल ने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा है. (Photo: Associated Press)

भारत के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने सुर्खियां बटोरी हैं. कैम्पबेल ने फॉलोऑन खेलनी उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए दूसरी पारी में शतक जड़ा. कैम्पबेल ने 12 चौके और तीन छक्के की मदद से 199 गेंदों का सामना करते हुए 115 रन बनाए.

जॉन कैम्पबेल के टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा. कैम्पबेल ने शतकीय पारी खेलकर कुछ खास रिकॉर्ड बनाए. लगभग 23 साल बाद वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज ने भारतीय टीम के खिलाफ भारत में टेस्ट शतक जड़ा है. इससे पहले नवंबर 2002 में वेवेल हिंड्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 100 रनों की इनिंग्स खेली थी.

देखा जाए तो जून 2006 के बाद भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज का ये पहला टेस्ट शतक रहा. तब डैरेन गंगा ने बासेटेरे टेस्ट में 135 रनों की पारी खेली थी. खास बात यह भी है कि मार्च 2023 के बाद वेस्टइंडीज की ओर से पहली बार किसी सलामी बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में शतकीय पारी खेली है. साथ ही इस साल वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज का ये पहला टेस्ट शतक भी था.

बाएं हाथ के बैटर जॉन कैम्पबेल को पहला टेस्ट बनाने के लिए 48 इनिंग्स लग गए हैं. सलामी बल्लेबाजों में पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए इससे ज्यादा पारियां ट्रेवर गोडार्ड ने ली थीं. कैम्पबेल ने भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले वो वेस्टइंडीज के पांचवें बैटर हैं.

पहले टेस्ट शतक के लिए सर्वाधिक पारियां (ओपनर)
58 ट्रेवर गोडार्ड (साउथ अफ्रीका)
48 जॉन कैम्पबेल (वेस्टइंडीज)
44 डैरन गंगा (वेस्टइंडीज)
32 इमरुल कायेस (बांग्लादेश)
31 बॉब सिम्पसन (ऑस्ट्रेलिया)

छक्के के साथ पहला टेस्ट शतक (वेस्टइंडीज के बैटर)
कोलिन्स किंग
रॉबर्ट सैमुअल्स
रिडले जैकब्स
शेन डॉरिच
जॉन कैम्पबेल

जॉन कैम्पबेल ऐसे 17वें बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दिल्ली में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया. यह किसी भारतीय मैदान के लिए सर्वाधिक आंकड़ है. विव रिचर्ड्स और कपिल देव जैसे दिग्गजों ने भी दिल्ली में ही अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था. इससे आखिरी बार नयन मोंगिया ने 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर 152 रनों की पारी खेली थी. जिन 17 बल्लेबाजों ने दिल्ली में अपने पहले टेस्ट शतक जड़े, उनमें छह वेस्टइंडीज के हैं.

