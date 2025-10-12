वेस्टइंडीज के इस क्रिकेटर पर ICC ने लिया एक्शन, दिल्ली टेस्ट मैच में की थी ऐसी हरकत

वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रही है. इस मुकाबले के बीच ही वेस्टइंडीज के युवा तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक्शन लिया है.
24 साल के जेडन सील्स को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. सील्स पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है, जो पिछले 24 महीनों में उनका दूसरा उल्लंघन था. अब उनके खाते में कुल दो डिमेरिट अंक हो गए हैं.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन किया था. भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में सील्स ने अपनी फॉलो-थ्रू में गेंद उठाकर यशस्वी जायसवाल की ओर फेंकी, जो भारतीय बल्लेबाज के पैड्स पर लगी. सील्स ने यह तर्क दिया कि उन्होंने गेंद बल्लेबाज को रन आउट करने के लिए फेंकी थी, लेकिन मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने वीडियो रीप्ले के आधार पर माना कि ऐसा करना अनावश्यक और अनुचित था.
ऑन-फील्ड अंपायर्स रिचर्ड इलिंगवर्थ और पॉल राइफल, तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ एवं चौथे अंपायर के. एन. अनंतपद्मनाभन ने जेडन सील्स के खिलाफ आरोप लगाए. सील्स ने जो हरकत की, वो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 के दायरे में आता है. किसी खिलाड़ी पर या उसके पास गेंद एवं अन्य उपकरणों को अनुचित तरीके से फेंकना अपराध माना जाता है.
लेवल 1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को कम से कम चेतावनी दी जाती है. वहीं अधिकतम सजा मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और 1 या 2 डिमेरिट प्वाइंट होती है. वेस्टइंडीज टीम फिलहाल दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से जीत हासिल की थी.