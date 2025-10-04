नीतीश रेड्डी बने 'सुपरमैन', हवा में गोता लगाते हुए लपका 'ब्लाइंडर' कैच, VIDEO

अहमदाबाद के नरेंद्री मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचो की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने मेहमान टीम की पहली पारी 162 रनों पर समेट दी थी. फिर टीम इंडिया ने अपनी पहली 448/5 के स्कोर पर घोषित कर दी. यानी पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 286 रनों की भारी भरकम बढ़त मिली.

देखा जाए तो भारत की पहली पारी में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बल्लेबाजी का बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मैदान पर बतौर फील्डर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. नीतीश ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद पर सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल का बेहतरीन कैच लपका.

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के आठवें ओवर में ये वाकया हुआ. उस ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी. तेजनारायण चंद्रपॉल ने उस गेंद को पुल करने का प्रयास किया. शॉट की टाइमिंग सही नहीं थी और गेंद बल्ले से लगकर स्क्वायर लेग के बाईं ओर गई. वहां मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने हवा में ही डाइविंग करते हुए दोनों हाथों से गेंद को कब्जे में कर लिया. चंद्रपॉल सिर्फ 8 रन बना सके.

नीतीश कुमार रेड्डी का ऐसा है इंटरनेशनल करियर

नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम के लिए अब तक 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.58 की औसत से 343 रन बनाए है. उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 114 रन रहा है.

दाएं हाथ के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट क्रिकेट में 37.62 की औसत से 8 विकेट भी झटके हैं. 22 वर्षीय नीतीश के नाम पर 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 90 रन और तीन विकेट दर्ज हैं.

