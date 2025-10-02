IND vs WI: कप्तान शुभमन गिल फिर रहे अनलकी, लगातार छठा टॉस गंवाया, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस में किस्मत का साथ पाने में नाकाम रहे.
शुभमन गिल का बतौर कप्तान ये छठा टेस्ट मैच है. गिल बतौर टेस्ट कप्तान अब तक सभी छह मुकाबलों में टॉस हार चुके हैं. इंग्लैंड दौरे पर भी शुभमन ने पांचों टेस्ट मैचों में टॉस गंवाए थे. यह आंकड़ा उन्हें क्रिकेट इतिहास के एक अनचाहे रिकॉर्ड से जोड़ देता है. कप्तानी की शुरुआत में लगातार मैचों में टॉस हारने का रिकॉर्ड बेवन कॉन्गडन के नाम पर है. कॉन्गडन ने बतौर कप्तानी शुरुआती सात टेस्ट मैचों में टॉस गंवाए थे. गिल इस मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. गिल न्यूजीलैंड के टॉम लैथम की बराबर आ गए हैं. लैथम ने भी बतौर कप्तान शुरुआती 6 टेस्ट मैचों में टॉस गंवाया था.
टॉस के वक्त क्या बोले गिल
शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा, 'साल के आखिर में हम घर पर चार टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हम चारों में जीत दर्ज करना चाहेंगे. तैयारी अच्छी रही है. सभी बेहतरीन लय में हैं. बस टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी मानसिकता को ढालना है. यह बहुत अच्छी पिच लग रही है. टॉस हारने से निराश नहीं हूं. शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है. हमारी प्लेइंग-11 में 2 तेज गेंदबाज (बुमराह और सिराज), तीन स्पिनर (रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव) और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी भी हैं.'
भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स.