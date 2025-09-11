scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: भारत ने खेला सबसे छोटा टी20 मैच, एश‍िया कप में UAE को रौंदकर बनाए 6 बड़े कीर्तिमान, देखें पूरी ल‍िस्ट

भारत ने एश‍िया कप में बुधवार (10 स‍ितंबर) को हुए मुकाबले में UAE को रौंदकर रख दिया. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में UAE की टीम 57 रनों पर स‍िमट गई, जवाब में भारतीय टीम ने रनचेज 60/1 का स्कोर महज 27 गेंदों में कंपलीट कर लिया.

एश‍िया कप में अपने पहल मैच में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की. (PTI)
एश‍िया कप में अपने पहल मैच में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की. (PTI)

एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत ने UAE को 9 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की. UAE ने बल्लेबाजी करते हुए मात्र 57 रन ही बनाए, जिसे भारत ने महज 4.3 ओवर (27 गेंदें) में केवल 1 विकेट खोकर (60/1) हासिल कर लिया. इस आसान जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद मजबूती से की है. 

वहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कई द‍िलचस्प रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. यह मैच अब तक का सबसे छोटा टी20 इंटरनेशनल मैच (Shortest T20I Match) बन गया है (बारिश प्रभावित मुकाबलों को छोड़कर)... एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत ने UAE को केवल 106 गेंदों में (4.3 ओवर) पर हराकर रिकॉर्ड बना दिया.

 वहीं इस एक बड़े रिकॉर्ड के अलावा भी एश‍िया कप में भारतीय टीम ने कई बड़े कीर्तिमान भी अपने नाम किए. आइए उनके बारे मे भी आपको बता देते हैं...

1- UAE का 57 रन भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर, टी20I इतिहास में नया रिकॉर्ड
एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में UAE की टीम महज 57 रन पर ऑलआउट हो गई, जो भारत के खिलाफ पुरुषों के T20I इतिहास में अब तक का सबसे कम स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पास था, तब उन्होंने साल 2023 में अहमदाबाद में  235 के टारगेट को चेज करते हुए केवल 66 रन बनाए थे. 

2: UAE का टी20 में सबसे कम स्कोर 
UAE का यह 57 रन का स्कोर उनके T20I इतिहास का भी सबसे कम स्कोर हो गया है. इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर 62 रन (against Scotland in Dubai, 2024) था. यह स्कोर पुरुषों की T20 Asia Cup का दूसरा सबसे कम स्कोर बन गया. सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड 38 रन ऑलआउट है, जिसे हॉन्ग कॉन्ग ने पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में 2022 में बनाया था. 

3: भारत रिकार्ड-ब्रेकिंग जीत (बॉल्स के ह‍िसाब से)
भारत ने सिर्फ 93 गेंद शेष रहते हुए UAE के ख‍िलाफ टारगेट हास‍िल कर लिया. यह पुरुषों के T20I में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत बन गई है (बॉल्स के हिसाब से). इससे पहले का रिकॉर्ड था 81 गेंदों से जीत का था, जो भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान स्कॉटलैंड के ख‍िलाफ बनाया था. 

4: टी20 एश‍िया कप में पहली बार हुआ ऐसा 
वहीं यह पुरुषों की T20 Asia Cup में पहली बार है जब कोई टीम 10 या अधिक ओवर पहले लक्ष्य हासिल करके जीत दर्ज की हो.  यह जीत Full Member nation की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी जीत भी बनी है. वहीं सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास है, जिसने ओमान के खिलाफ T20 World Cup में 48 रन का लक्ष्य केवल 101 गेंद पहले पूरा किया था. 

5: अब तक का सबसे छोटा टी20 मुकाबला कौन सा है? 
UAE के ख‍िलाफ खेला गया यह मुकाबला अब तक का सबसे छोटा (पूरी तरह से खेले गया) मैच बन गया है, जिसमें कुल मिलाकर केवल 17.4 ओवर (106 गेंदें) का खेल हुआ. 

रिकॉर्ड्स की झड़ी:  इससे पहले का रिकॉर्ड अफगान‍िस्तान vs श्रीलंका के बीच साल 2022 में खेला गया मैच था. तब उस मैच में कुल 29.5 ओवर्स फेंके गए थे. इससे पहले भारत का सबसे छोटा T20I मुकाबला था Scotland के खिलाफ 2021 में, जिसमें कुल 24.1 ओवर खेले गए थे. भारत ने UAE को 93 गेंद पहले हराकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

6: टॉस हारने का स‍िलस‍िला टूटा 
एशिया कप 2025 में भारत ने UAE के खिलाफ खेल से पहले एक बेहद अनोखा और दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया था. भारत ने 15 लगातार टॉस हारे थे (सभी फॉर्मेट में). यह किसी भी टीम का अब तक का सबसे लंबा टॉस हारने का स‍िलस‍िला था. भारत की पिछली टॉस जीत जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में मिली थी. 

 

