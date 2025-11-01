Women's WC: स्मृति मंधाना vs मारिजाने कैप, जेमिमा रोड्रिग्स vs साउथ अफ्रीकी स्पिनर्स... ये 5 बैटल्स तय करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल का रुख

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाना है. 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होने वाले इस फाइनल का इंतजार पूरा देश कर रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी. वहीं लौरा वोलवॉर्ड साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी करेंगी.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मौजूदा वर्ल्ड कप में दूसरी बार मुकाबला होने जा रहा है. जब लीग स्टेज में दोनों टीम्स के बीच टक्कर हुई थी, तो मुकाबला काफी रोमांचक रहा था. साउथ अफ्रीका ने विशाखापत्तनम में हुए उस मैच में तीन विकेट से जीत हासिल की थी. अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खिताबी मुकाबले में भी गेंद और बल्ले के बीच दिलचस्प जंग देखने को जरूर मिलेगी.

मैच का परिणाम वैसे पांच बैटल्स पर निर्भर कर सकता है. अगर भारत नई गेंद से दबाव बना लेता है, साथ ही स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी खिलाड़ी चल जाती हैं, तो भारत घरेलू मैदान पर इतिहास रच सकता है. दूसरी ओर लौरा वोलवॉर्ड और नादिन डिक्लर्क जैसी साउथ अफ्रीकी स्टार्स फॉर्म में रहीं, तो भारत के लिए चुनौती कठिन हो सकती है. आइए जानते हैं उन पांच बैटल्स के बारे में...

भारत की पावरप्ले में बॉलिंग vs SA का टॉप ऑर्डर

जब दोनों टीमें लीग मैच में 9 अक्टूबर को भिड़ीं थीं, तब भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए साउथ अफ्रीका का स्कोर 18/2 कर दिया था. इस मैच में भी भारतीय गेंदबाज शुरुआती झटके देना चाहेंगी. लौरा वोलवॉर्ड और ताजमिन ब्रिट्स का विकेट अहम होगा. वोलवॉर्ड मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन (470) बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उनकी ओपनिंग पार्टनर ताजमिन ब्रिट्स का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है. भारत के खिलाफ लीग मैच में ताजमिन खाता नहीं खोल पाई थीं. तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने उस मुकाबले में ताजमिन को कॉट एंड बोल्ड करके सबका ध्यान खींचा था. रेणुका सिंह ठाकुर भी फाइनल का हिस्सा होंगी, ऐसे में साउथ अफ्रीका पर दबाव बढ़ सकता है.

स्मृति मंधाना vs मरिजाने कैप

यह मुकाबला दो दिग्गजों का है. मरिजाने कैप महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. दूसरी ओर स्मृति मंधाना वूमेन्स ओडीआई में दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज हैं. कैप ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेए लिए थे, जबकि मंधाना ने अब तक मौजूदा टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है. कैप ने मंधाना को वूमेन्स ओडीआई में सिर्फ एक बार आउट किया है, लेकिन मंधाना की स्ट्राइक रेट इस गेंदबाज के खिलाफ सिर्फ 62 की रही है. यानी दोनों के बीच बैटल काफी टाइट होगा.

जेमिमा रोड्रिग्स vs साउथ अफ्रीकी स्पिनर्स

जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. लेकिन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीग मैच में वह शून्य पर आउट हुई थीं. साउथ अफ्रीका खिताबी मैच में उन्हें रोकने के लिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स (क्लो ट्रायोन और नॉन्कुलुलेको म्लाबा) का इस्तेमाल करेगी. ट्रायोन ने ही उन्हें पिछली बार आउट किया था. फाइनल में जेमिमा को मानसिक और तकनीकी दोनों तौर पर मजबूत रहना होगा.

दीप्ति शर्मा vs साउथ अफ्रीका की राइट-हैंड बैटर्स

दीप्ति शर्मा मौजूदा टूर्नामेंट में फिलहाल संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. ऑफ-स्पिनर दीप्ति ने 17 विकेट चटकाए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड की बराबरी पर हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने एनेके बॉश का विकेट जल्द ले लिया था, लेकिन उसके बाद दीप्ति ने काफी रन खर्च किए थे. फाइनल में उन्हें अपने अनुभव और स्पिन से टीम को जीत की राह दिखानी होगी. साउथ अफ्रीका की दाएं हाथ की बैटर्स के खिलाफ दीप्ति का रोल अहम होगा.

नादिन डिक्लर्क vs भारत की डेथ बॉलिंग

भारत के खिलाफ लीग मैच में नादिन डिक्लर्क ने सिर्फ 54 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को हार के मुहाने से जीत दिलाई थी. उनकी तेज बैटिंग भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है. फाइनल में सवाल यह रहेगा कि भारत उनके खिलाफ कौन-सी रणनीति अपनाएगा. क्या लेफ्ट-आर्म स्पिनर को डेथ ओवरों के लिए बचाया जाएगा या फिर पेसर्स को लाया जाएगा. कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला होगा.

