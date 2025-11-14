ईडन गार्डन्स में गेंदबाजों ने कर दिया काम, अब भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद, दूसरे दिन साउथ अफ्रीका पर करना होगा प्रहार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाबुमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. यानी टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी. कप्तान बावुमा के फैसले पर साउथ अफ्रीकी बैटर खरे नहीं उतर सके. साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 159 रन बना सकी. साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही थी और उसका स्कोर एक समय बिना किसी नुकसान के 57 रन था. यहां से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत की वापसी कराई.

जसप्रीत बुमराह ने पहले रयान रिकेल्टन को बोल्ड किया. फिर उन्होंने दूसरे ओपनर एडेन मार्करम को भी चलता कर दिया. फिर कुलदीप यादव की फिरकी चली और उन्होंने टेम्बा बावुमा को चलता कर दिया. बावुमा के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह प्रेशर में आ गया और उसने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. साउथ अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम (31 रन), रयान रिकेल्टन (23 रन), वियान मुल्डर (24 रन) और टोनी डी जोरजी (24 रन) को स्टार्ट तो मिला, लेकिन ये बल्लेबाज उस शुरुआत को अच्छे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. इसी चलते साउथ अफ्रीका 200 रनों के करीब भी नहीं पहुंच पाया.

भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर पांच विकेट झटके. वहीं मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बना पाए. यशस्वी को मार्को जानसेन ने बोल्ड किया.

सुंदर-राहुल से बैटिंग में कमाल की उम्मीद

इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ने संभलकर बैटिंग की और पहले दिन (14 नवंबर) के खेल में भारतीय टीम को कोई और क्षति नहीं होना दिया. पहले दिन स्टम्प तक भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 37 रन था. राहुल 13 और सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद हैं. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 122 रन से पीछे है और उसके 9 विकेट शेष हैं.

Stumps on Day 1!



An entertaining day of Test cricket comes to an end 🙌



KL Rahul and Washington Sundar will resume proceedings tomorrow as #TeamIndia trail by 1⃣2⃣2⃣ runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0eqZo73x9J — BCCI (@BCCI) November 14, 2025

जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने तो पहले दिन अपना काम कर दिया, अब दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल में भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे दिन की शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. अगर इन दोनों ने पहला घंटा निकाल दिया, तो भी फिर साउथ अफ्रीकी टीम पर प्रेशर आ जएगा.

भारतीय टीम के मध्यक्रम में कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा तो मौजूद हैं ही, जो हालिया समय में रेड बॉल क्रिकेट में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. दूसरे दिन पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर हो जाएगी, ऐसे में भारत की नजरें बड़े स्कोर पर रहेंगी. अगर भारत पहली पारी में बड़ी बढ़त ले लेता है, तो इस मैच पर उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो जाएगी.

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज

कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

