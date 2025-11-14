scorecardresearch
 

Feedback

ईडन गार्डन्स में गेंदबाजों ने कर दिया काम, अब भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद, दूसरे दिन साउथ अफ्रीका पर करना होगा प्रहार

भारतीय टीम के लिए कोलकाता टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने गेंद से कहर बरपाया है. बुमराह ने पहली पारी में पांच विकेट लेकर साउथ अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी. अब भारतीय बल्लेबाजों से भी धांसू खेल की आस है.

Advertisement
X
कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है. (Photo: Getty Images)
कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है. (Photo: Getty Images)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाबुमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. यानी टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी. कप्तान बावुमा के फैसले पर साउथ अफ्रीकी बैटर खरे नहीं उतर सके. साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 159 रन बना सकी. साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही थी और उसका स्कोर एक समय बिना किसी नुकसान के 57 रन था. यहां से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत की वापसी कराई.

जसप्रीत बुमराह ने पहले रयान रिकेल्टन को बोल्ड किया. फिर उन्होंने दूसरे ओपनर एडेन मार्करम को भी चलता कर दिया. फिर कुलदीप यादव की फिरकी चली और उन्होंने टेम्बा बावुमा को चलता कर दिया. बावुमा के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह प्रेशर में आ गया और उसने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. साउथ अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम (31 रन), रयान रिकेल्टन (23 रन), वियान मुल्डर (24 रन) और टोनी डी जोरजी (24 रन) को स्टार्ट तो मिला, लेकिन ये बल्लेबाज उस शुरुआत को अच्छे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. इसी चलते साउथ अफ्रीका 200 रनों के करीब भी नहीं पहुंच पाया.

भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर पांच विकेट झटके. वहीं मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बना पाए. यशस्वी को मार्को जानसेन ने बोल्ड किया.

सम्बंधित ख़बरें

Washington Sundar of India
4 स्पिनर्स के साथ उतरी टीम इंडिया, सबसे चौंकाने वाले सुंदर, तीसरे नंबर पर नाम 
Sai Sudharsan
पंत की वापसी, सुदर्शन OUT... कोलकाता टेस्ट में ऐसा है IND-SA का कॉम्बिनेशन 
Keshav Maharaj and Senuran Muthusamy
इन 2 खिलाड़ियों से गिल ब्रिगेड रहे सतर्क, ईडन में गेंदबाज पलट सकते हैं गेम 
Lance Klusener
...जब ईडन गार्डन्स पर हुआ 'जुलू' का डेब्यू, पहले ही टेस्ट में रचा था इतिहास 
Shubman Gill
कप्तान Shubman ने Shami के चयन पर तोड़ी चुप्पी! 
Advertisement

सुंदर-राहुल से बैटिंग में कमाल की उम्मीद
इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ने संभलकर बैटिंग की और पहले दिन (14 नवंबर) के खेल में भारतीय टीम को कोई और क्षति नहीं होना दिया. पहले दिन स्टम्प तक भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 37 रन था. राहुल 13 और सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद हैं. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 122 रन से पीछे है और उसके 9 विकेट शेष हैं.

जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने तो पहले दिन अपना काम कर दिया, अब दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल में भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे दिन की शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. अगर इन दोनों ने पहला घंटा निकाल दिया, तो भी फिर साउथ अफ्रीकी टीम पर प्रेशर आ जएगा.

भारतीय टीम के मध्यक्रम में कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा तो मौजूद हैं ही, जो हालिया समय में रेड बॉल क्रिकेट में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. दूसरे दिन पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर हो जाएगी, ऐसे में भारत की नजरें बड़े स्कोर पर रहेंगी. अगर भारत पहली पारी में बड़ी बढ़त ले लेता है, तो इस मैच पर उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो जाएगी.

Advertisement

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज

कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement