scorecardresearch
 

Feedback

भारत-PAK एश‍िया कप फाइनल में टॉस के समय द‍िखे 2 अलग कमेंटेटर? सामने आई ये बड़ी वजह

एशिया कप फाइनल में टॉस के दौरान भारतीय दोनों टीमों के लिए अलग-अलग प्रेजेंटर थे. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से रवि शास्त्री ने बात की, जबकि पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा सलमान का इंटरव्यू वकार यूनुस ने लिया.

Advertisement
X
एश‍िया कप 2025 फाइनल के दौरान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव (Photo: AFP)
एश‍िया कप 2025 फाइनल के दौरान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव (Photo: AFP)

Ravi Shastri-Waqar Younis, Asia Cup Final Toss: एशिया कप 2025 के फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले से पहले टॉस प्रेजेंटेशन में दोनों कप्तानों के लिए अलग-अलग प्रेजेंटर रखे गए.  भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू रवि शास्त्री ने लिया, जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से वकार यूनुस ने बातचीत की.  

इस मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वैसे टॉस के समय रव‍ि शास्त्री ने खुद ही बताया कि उनके साथ वकार यूनुस हैं. आख‍िर दो अलग-कमेंटेटर क्यों थे, इसकी आध‍िकार‍िक वजह क्या है? इस पर कोई आधिकारिक कारण तो सामने नहीं आया है.

लेकिन यह स्पष्ट है क‍ि भारत द्वारा हाथ मिलाने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वे भारतीय कमेंटेटर्स से बात नहीं करेंगे. इसी वजह से दो अलग-अलग कमेंटेटर नजर आए.  इस मैच में मैच रेफरी की भूम‍िका र‍िची र‍िचर्डसन ने न‍िभाई. 

वहीं इस मैच में हार्दिक को हल्की चोट (निगल) के कारण बाहर बैठना पड़ा. हर्षित और अर्शदीप भी प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे. रिंकू स‍िंह और श‍िवम दुबे टीम में शामिल किए गए. 

सम्बंधित ख़बरें

Statement on Traitors Regarding the India-Pakistan Match
'भारत-पाकिस्तान मैच कराने वाले हैं देशद्रोही', एशिया कप फाइनल पर सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान 
After winning the toss, India chose to bowl, making surprising changes to the playing XI.
एशिया कप फाइनल में टॉस जीतकर भारत ने चुनी गेंदबाजी, टीम में किए ये बदलाव 
Hardik Pandya
हार्दिक पंड्या क्यों हुए एशिया कप फाइनल से बाहर? कप्तान सूर्या ने बताई ये वजह 
IND vs PAK: मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह, बोले- PAK को फिर से हराना है 
Hardik Pandya ruled out of the Asia Cup final, increasing concerns for Team India.
हार्दिक पंड्या एशिया कप फाइनल से बाहर, मैच से पहले टीम इंडिया को झटका! 
Advertisement

वैसे दोनों देशों के बीच पिछले 10 टी20 मुकाबलों में से 9 बार उस टीम ने जीत हासिल की है जिसने लक्ष्य का पीछा किया हो. अपवाद सिर्फ न्यूयॉर्क में खेले गए कम स्कोर वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 मैच का रहा.  टूर्नामेंट फाइनल्स की बात करें तो पाकिस्तान भारत से 8-4 से आगे है. इनमें से पांच या उससे अधिक टीमों वाले फाइनल्स में पाकिस्तान 3-2 से आगे है, जिसका आखिरी उदाहरण चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल है. 

श‍िवम दुब संग जुड़ा खास संयोग
वहीं भारतीय के साथ एक सुखद संयोग भी है, जब भी शिवम दुबे प‍िछले 33 कंपलीट टी20 मैचों में खेले हैं. भारत ने हर बार जीत दर्ज की है.  यह सिलसिला दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था. 

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग XI: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement