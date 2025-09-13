एश‍िया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच रव‍िवार (14 स‍ितंबर) को होने वाले महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी सैम अयूब ने एक रोचक बयान दिया. सैम ने कहा कि वह भारत के खिलाफ होने वाले इस हाईवोल्टेज मैच को किसी बड़े प्रेशर की तरह नहीं लेते, बल्कि फोकस सिर्फ जीत पर है. सैम पहली बार भारत के ख‍िलाफ टी20 मुकाबला खेलने उतर रहे हैं.

उन्होंने कहा- यह मैच लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी टीम इसे वैसे नहीं देखती. हम रोजाना के तरीके से मैच खेलते हैं. सैम ने पिछले साल न्यूयॉर्क में टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत से मिली हार को भी बिल्कुल पीछे छोड़ दिया.



जब उनसे उस मैच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया- सर, डेढ़ साल हो गया है. उस समय अगर आप मुझसे पूछते, तो मैं आपको बता देता कि मुझे कैसा लग रहा था, क्या आपको याद है? अब याद नहीं. उनका जवाब रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप के सबसे अहम मैच से पहले लगभग पलटवार जैसा था.

सैम की पिछली चार पारियां खास नहीं रहीं हैं. उन्होंने 0, 17, 11 और 0 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि टीम मैनेजमेंट उन पर पूरा विश्वास करता है. उन्होंने कहा- हम कोशिश करते हैं, और जीत के लिए हर खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहा है, हम एक-दूसरे पर भरोसा रखते हैं.

भारत के ख‍िलाफ पाकिस्तान उतारेगा 3 स्प‍िनर!

सैम ने यह भी इशारा किया कि ओमान के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी के समय ज्यादा ओस नहीं थी और पिच सूखी थी. इसलिए टीम के मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आघा तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सुफियान कमुकीम खेलने पर विचार कर सकते हैं.

बुमराह से भ‍िड़ने पर क्या बोले सैम अयूब

जसप्रीत बुमराह से पहली बार मुकाबला होने पर सैम ने कहा- न‍िश्च‍ित तौर पर वह चुनौती है. वहीं हर गेंदबाज चुनौती के तौर पर होता है, मेरा ध्यान टीम को जीत दिलाने पर है, हम वर्तमान में हैं, यही सबसे अहम बात है.

