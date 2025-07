जो रूट ने मैनचेस्टर टेस्ट में भी जड़ा शतक... इस मामले में अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे, ब्रैडमैन-स्मिथ-पोंटिंग का तोड़ा रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के तीसरे दिन (25 जुलाई) इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने कमाल का खेल दिखाया है. रूट ने इंग्लैंड की पहली पारी में शतक जड़ दिया. रूट ने 178 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. रूट के टेस्ट करियर का ये 38वां और भारत के खिलाफ 12वां शतक रहा. साथ ही लगातार दूसरे टेस्ट मैच में रूट ने शतक जड़ा है. इससे पहले उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 104 रन बनाए थे.

♦ जो रूट ने भारत के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट में 9 टेस्ट शतक लगाए है. अपने घर पर एक टीम के खिलाफ किसी बल्लेबाज के ये सबसे ज्यादा टेस्ट शतक हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है. ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर 8 टेस्ट शतक लगाए थे.

Water is wet.

Joe Root has a hundred.



🤝 @IGCom pic.twitter.com/GP5UknjIXA — England Cricket (@englandcricket) July 25, 2025

♦ जो रूट अब भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ दिया, जिन्होंने भारतीय टीम के विरुद्ध 11 शतक लगाए थे.

एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक टेस्ट शतक

19- डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड

13- सुनील गावस्कर (भारत) vs वेस्टइंडीज

12- जैक हॉब्स (इंग्लैंड) vs ऑस्ट्रेलिया

12- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड

12- जो रूट (इंग्लैंड) vs भारत

Advertisement

♦ जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. रूट ने इस मुकाबले में अपना 120वां रन बनाते ही रिकी पोंटिंग को पछाड़ दिया. पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 168 टेस्ट मैचों में 13378 रन बनाए थे. अब जो रूट से आगे सिर्फ भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 15921 रन बनाए.

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन

15921- सचिन तेंदुलकर (भारत)

13379*- जो रूट (इंग्लैंड)

13378- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

13289- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)

13288- राहुल द्रविड़ (भारत)

12472- एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड)

12400- कुमार संगकारा (श्रीलंका)

11953- ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

11867- शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)

11814- महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

♦ जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. रूट ने कुमार संगकारा के 38 टेस्ट शतकों की बराबरी कर ली है.

सर्वाधिक टेस्ट शतक

51- सचिन तेंदुलकर (भारत)

45- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)

41- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

38- जो रूट (इंग्लैंड)

38- कुमार संगकारा (श्रीलंका)

36- राहुल द्रविड़ (भारत)

36- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

♦ जो रूट का इंग्लैंड में ये 23वां टेस्ट शतक रहा. अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्याद शतक लगाने के मामले में रूट संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ चुके हैं. रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस और महेला जयवर्धने ने भी अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट में 23-23 शतक लगाए थे.

---- समाप्त ----