IND vs ENG: 'लगा मैदान पर 2 या 3 कप्तान...', इस अंग्रेज दिग्गज को आई रोहित-कोहली की याद, शुभमन गिल पर दिया बड़ा बयान

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल की रणनीतियों की आलोचना हो रही है. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि मैदान पर उनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी खास चमक नहीं दिखी.

भारत को इस मैच में 5 शतकीय पारियों के बाद भी हार झेलनी पड़ी. इंग्लैंड ने मैच के 5वें दिन 371 रनों का टारगेट 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. इसके साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

कप्तान के तौर पर अपने पहले टेस्ट में गिल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. हुसैन ने कहा कि यह युवा खिलाड़ी कप्तान के तौर पर सक्रिय होने की बजाय प्रतिक्रिया दे रहे थे.

उन्होंने कहा, ‘जब रोहित और कोहली टीम की कप्तानी कर रहे थे तब आपको देख कर ही समझ आ जाता था कि कौन नेतृत्व संभाल रहा रहा है, लेकिन इस मैच में मुझे लगा कि दो या तीन कप्तान हैं. ऐसा लगा जैसे एक कमेटी टीम का नेतृत्व कर रही है.’

"The slip catches were poor, and the collapses worried me!"



Nasser Hussain analyses India's two weaknesses from the first Test match 🗣️ pic.twitter.com/pFm3NN5CV5