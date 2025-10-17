scorecardresearch
 

IND vs AUS: टीम इंडिया की 'अपोलो टायर्स' वाली जर्सी का लुक आया सामने, पर्थ में हुआ फोटोशूट

भारत की नई वनडे जर्सी का पर्थ में अनावरण किया गया, जिसमें अब अपोलो टायर्स का लोगो मुख्य रूप से दिखाई देता है, जिसने ड्रीम11 की जगह ली है. भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा, जिसमें कोहली और रोहित की वापसी उत्साह का बड़ा कारण है.

पर्थ मैच से पहले नई जर्सी में दिखी टीम इंडिया (Photo: BCCI)
भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित प्री-सीरीज फोटोशूट के दौरान टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी की पहली झलक देखने को मिली. अब भारतीय खिलाड़ियों की नीली जर्सी में अपोलो टायर्स का लोगो दिखा. जिसने हाल ही में ड्रीम11 की जगह ले ली है. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने फोटोशूट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और ट्रैविस हेड शामिल हुए. ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अलग से एक अनौपचारिक प्रेस बातचीत में हिस्सा लिया.

नई जर्सी पर क्या बोले फैन्स

नई डिजाइन पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही. कुछ ने इसके आधुनिक लुक और साफ-सुथरे डिज़ाइन की सराहना की, जबकि अन्य ने अपोलो टायर्स के लोगो के आकार की आलोचना की. कुछ फैन्स ने कहा कि अपोलो टायर्स के नाम को इंडिया से नीचे रखना चाहिए. 

19 अक्तूबर से शुरू है सीरीज

भारत 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए तैयार है. स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी के साथ उत्साह चरम पर है, जो हाल ही में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब वनडे में उतरेंगे. उनकी मौजूदगी से मैदान में और टीवी पर दोनों जगह प्रशंसकों की भारी दिलचस्पी देखने को मिलेगी.

एक मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपये देगा अपोलो टायर्स 

अपोलो टायर्स हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4.5 करोड़ रुपये देगा. यह रकम Dream11 के पिछले 4 करोड़ रुपये प्रति मैच से ज्यादा है. बीसीसीआई और अपोलो टायर्स के बीच यह नया करार 2027 तक चलेगा और इस दौरान टीम इंडिया करीब 130 मैच खेलेगी. अब टीम इंडिया की जर्सी पर अपोलो टायर्स का लोगो नजर आएगा.

