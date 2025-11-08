scorecardresearch
 

गाबा T20 में रिंकू सिंह-नीतीश रेड्डी को मौका देंगे कप्तान सूर्या! कंगारुओं की क्या होगी रणनीति, ये हो सकती है प्लेइंग XI

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दो टी20 मैचों में शानदार जीत हासिल की थीं. अब भारतीय टीम गाबा मैदान पर भी उसी तरह का प्रदर्शन करना चाहेगी. गाबा में भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक टी20 मुकाबला खेला, जिसमें उसे हार मिली थी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाना है. (File Photo: Getty Images)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाना है. (File Photo: Getty Images)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम टी20 सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे हैं. अब इस मैच में जीत हासिल करने पर सूर्या ब्रिगेड टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लेगी. दूसरी ओर मेजबान टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर पर खत्म करना चाहेगी. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला दोपहर 1.45 बजे शुरू होगा.

इस मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहने वाली हैं. इस टी20 सीरीज में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को अब तक मौका नहीं मिला है. ऐसे में ये देखना दिचलस्प होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ बदलाव करते हैं या नहीं. वैसे सूर्या शायद ही इस मुकाबले के लिए एकादश में कुछ परिवर्तन करें. माना जा रहा है कि चाहे पिच जैसी भी हो, भारतीय टीम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना चाहेगी, जिसने उसे पिछले दो मैचों में जीत दिलाई थी. भारत का कॉम्बिनेशन सेट नजर आ रहा है.

दूसरी ओर कंगारू टीम की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव होने की संभावना बन रही है. जोश फिलिप ने गोल कोस्ट में खेले गए टी20 मुकाबले में पांचवें नंबर पर बैटिंग की और केवल 10 रन बनाए. उनकी जगह इस मुकाबले के लिए बैटिंग ऑलराउंडर मिचेल ओवन को एकादश में जगह मिल सकती है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 20 वर्षीय तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन भी इस मुकाबले के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. बियर्डमैन को बेन ड्वारशुइस की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.



गाबा की पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल
ब्रिस्बेन में इस समय दिन के बाद वाले हिस्से में बारिश और तूफान आने की संभावना बनी रहती है. द गाबा की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों को मदद देती है. यहां की पिच से बॉलर्स को पेस और बाउंस दोनों मिलता है. हालांकि, बल्लेबाजों को भी रन बनाने का मौका मिलता है. इसी वजह से बीबीएल (Big Bash League) में यहां खेले गए मैचों में अक्सर बड़े स्कोर बनते रहे हैं.

इस मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर सबकी निगाहें रहने वाली है. बुमराह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार लगातार तीन या उससे ज्यादा टी20 मैच जुलाई 2021 में हारा था. तब उसे वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ मैचों में पराजय मिली.

वहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी बार लगातार 3 टी20 मैच जनवरी 2016 में कंगारू धरती पर जीते थे. गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक सिर्फ एक टी20 मैच हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 रनों से हराया था. वो मुकाबला नवंबर 2018 में खेला गया था.

गाबा टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.



गाबा टी20 में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा और महली बियर्डमैन.

भारत का फुल स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा.

ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन और महली बियर्डमैन.

---- समाप्त ----
