भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में है. पहले मैच में हार के बाद टीम इंडिया कुछ अहम बदलावों के साथ उतर सकती है. कप्तान शुभमन गिल और कोच गंभीर रणनीति में सुधार करने के मूड में हैं, और सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी विभाग में देखने को मिल सकता है. टीम इंड‍िया के लिए ये मुकाबला 'करो या मरो' जैसा है. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9 बजे से है.

पर्थ की तुलना में एड‍िलेड की प‍िच थोड़ी बैलेंस है, जहां बल्लेबाजों को मदद म‍िल सकती है. पर मैच के दौरान इसके गुण बदलते रहते हैं, जिससे तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों को मौके मिलते हैं.

पर्थ की तेज पिच पर भारत ने तीन पेसर खिलाए थे, लेकिन अब एडिलेड की पिच पर एक अतिरिक्त स्पिनर को मौका मिलने की संभावना है. ऐसे में कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

कुलदीप के आने के साथ ही नीतीश रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. नीतीश को पहले मैच में डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन बल्ले और गेंद दोनों से वे खास असर नहीं छोड़ पाए. वहीं, सुंदर टीम को बैलेंस देते हैं और स्पिनर के रूप में काम आ सकते हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को तय करना होगा कि इन दोनों की जगह बरकरार रखनी है या एक अतिरिक्त स्पिनर शामिल करना है.

यानी कुल मिलाकर दूसरे वनडे में कप्तान गिल प्लेइंग-11 में एक बदलाव कर सकते हैं. नीतीश रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग-11 में दो बदलाव तय हैं. विकेटकीपर एलेक्स कैरी और लेग-स्पिनर एडम जाम्पा इस मैच में खेलते दिखेंगे. ये दोनों जोश फिलिप और मैथ्यू कुह्नमैन की जगह प्लेइंग-11 का हिस्सा बन सकते हैं.

एडिलेड ODI में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड

एडिलेड ODI में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

