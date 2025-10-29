IND vs AUS: हल्की बारिश में भी क्यों घटाए गए ओवर, कैनबरा का ये 'कर्फ्यू' रूल बना वजह

कैनबरा के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच हुआ. लेकिन इस मैच में बारिश का प्रभाव शुरू से ही देखने को मिला. लेकिन इस बारिश के बीच एक ऐसी चीज देखने को मिली जो टी20 के मुकाबलों में आमतौर पर नहीं देखी जाती है. दरअसल, जब पहली पारी का खेल शुरू हुआ तो 5 ओवर के बाद ही मैदान पर हल्की बारिश होने लगी.

बारिश को रुकने और मैच शुरू होने में करीब 40 मिनट का वक्त लगा. लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैच 18-18 ओवर का कर दिया गया. यानी 2-2 ओवर की कटौती कर दी गई. इतनी कम देरी के लिए मैच रुकने पर टी20 मुकाबले में ओवरों की कटौती आमतौर पर नहीं देखी जाती है.

लेकिन इस मुकाबले में ऐसा करना पड़ा. क्योंकि इसके पीछे एक नियम है. दरअसल, ओवर इसलिए घटाने पड़े क्योंकि मैदान पर फ्लडलाइट कर्फ्यू (Floodlight Curfew) का नियम लागू है. इस नियम के अनुसार रात 11:00 बजे तक स्टेडियम की लाइटें बंद करनी होती हैं, क्योंकि यह इलाका रिहायशी है. इसी कारण खेल का समय सीमित कर दिया गया और ओवर कम करने पड़े.

बारिश के बाद पावरप्ले (Powerplay) को 5.2 ओवर का रखा गया, जबकि गेंदबाज़ों के ओवर कोटा इस तरह से तय किया गया. तीन गेंदबाज़ अधिकतम 4 ओवर, और दो गेंदबाज़ अधिकतम 3 ओवर फेंक सकते थे.

पूर्व कप्तान फिंच ने बताया नियम

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने बताया कि यही फ्लडलाइट कर्फ्यू की वजह थी, जिससे इतने कम बारिश के बावजूद ओवर घटाने पड़े. बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 150 छक्के भी पूरे किए.

बारिश के चलते रद्द हुआ मैच

हालांकि, ये मुकाबला केवल 10वें ओवर तक ही चला. क्योंकि दोबारा बारिश का खलल देखने को मिला और फिर बारिश रुकने के आसार नहीं दिखे. जिसके चलते इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया. अब दोनों टीमों के बीच अगला मैच 31 अक्तूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा.

