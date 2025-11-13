scorecardresearch
 

Feedback

ऋतुराज गायकवाड़ का शतक, नीतीश रेड्डी भी चमके... इंडिया-ए की साउथ अफ्रीका-ए पर रोमांचक जीत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. ये सीरीज 30 नवंबर से होनी है. वनडे सीरीज से पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने इंडिया-ए के लिए दमदार खेल दिखाया है.

Advertisement
X
ऋतुराज गायकवाड़ ने इंडिया-ए के लिए जड़ा शतक. (Photo: PTI)
ऋतुराज गायकवाड़ ने इंडिया-ए के लिए जड़ा शतक. (Photo: PTI)

इंडिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच तीन मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 नवंबर (गुरुवार) को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में इंडिया-ए ने 4 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. इंडिया-ए को जीत के लिए 286 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 49.3 ओवर्स में हासिल कर लिया. सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

इंडिया-ए की जीत की बुनियाद ऋतुराज गायकवाड़ ने रखी. सलामी बल्लेबाज ऋतुराज ने 129 गेंदों पर 117 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. ऋतुराज के लिस्ट-ए करियर का ये 17वां शतक रहे. नीतीश रेड्डी ने भी फिनिशर का रोल निभाते हुए 3 चौके और एक छक्के की मदद से 26 बॉल पर 37 रन बनाए. कप्तान तिलक वर्मा (39 रन), ओपनर अभिषेक शर्मा (31 रन) और निशांत सिंधु (नाबाद 29 रन) ने भी बल्ले से उपयोगी योगदान दिए. साउथ अफ्रीका-ए के लिए ब्योर्न फोर्टुइन, ओटनील बार्टमैन और तियान वैन वुरेन ने दो-दो विकेट झटके.

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका-ए ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 285 रन बनाए. साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत काफी खराब रही और उसने 53 रनों के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. फिर डियान फॉरेस्टर, डेलानो पोटगिएटर और ब्योर्न फोर्टुइन की शानदार पारियों ने साउथ अफ्रीका को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. पोटगिएटर ने 105 गेंदों का सामना करते हुए सर्वाधिक 90 रन बनाए, जिसमें 10 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा.

Advertisement

वहीं डियान फॉरेस्टर ने 4 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 83 बॉल पर 77 रनों का योगदान दिया. पोटगिएटर और  फॉरेस्टर के बीच छठे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई. जबकि ब्योर्न फोर्टुइन के बल्ले से 56 गेंदों पर 58 रन निकले, जिसमें 8 चौके शामिल रहे. इंडिया-ए की ओर से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए.

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir, Mohsin Naqvi
... तो आस‍िम मुनीर की वजह से बची श्रीलंका संग सीरीज, नकवी का खुलासा  
Lance Klusener
...जब ईडन गार्डन्स पर हुआ 'जुलू' का डेब्यू, पहले ही टेस्ट में रचा था इतिहास 
Shubman Gill
कप्तान Shubman ने Shami के चयन पर तोड़ी चुप्पी! 
Shubman Gill, Axar Patel
कुलदीप vs अक्षर, ईडन में कैसी होगी प्लेइंग 11... कैप्टन गिल ने नहीं खोले पत्ते 
Shubman Gill-Mohammed Shami
'उनके जैसे गेंदबाज...', शमी के सेलेक्शन पर कप्तान शुभमन ने तोड़ी चुप्पी 

साउथ अफ्रीका-ए की प्लेइंग इलेवन: रिवाल्डो मूनसामी, रुबिन हरमन (विकेटकीपर), जॉर्डन हरमन, मार्केस एकरमैन (कप्तान), सिनेथेम्बा केशिले, डियान फॉरेस्टर, डेलानो पोटगिएटर, ब्योर्न फोर्टुइन, तियान वैन वुरेन, त्शेपो मोरेकी और ओटनील बार्टमैन.

भारत-ए की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, तिलक वर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, निशांत सिंधु, हर्षित राणा, विप्रज निगम, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement