वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश को 10 विकेट से धोया

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. ऐसा करने वाली वह पहली टीम है. ऑस्ट्रेलिया अबतक इस टूर्नामेंट में अपराजेय रहा है. 5 मैच में से उसे 4 में जीत मिली है, जबकि एक मैच बारिश के चलते धुल गया था.
ऐसा रहा मुकाबले का हाल
इस मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 198 रन बनाए. रुबिया हैदर और शोभाना ने अच्छी पारी खेली. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से गार्डनर, सदरलैंड, किंग और जार्जिया को 2-2 विकेट मिले हैं.
वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में 10 विकेट से जीत हासिल की. एलिसा हीली ने इस मुकाबले में भी नाबाद 113 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके बल्ले से 20 चौके आए. वहीं, लिचफील्ड ने भी नाबाद 84 रन बनाए. उन्होंने 12 चौके और 1 छक्के लगाए.
ऐसा है प्वाइंट्स टेबल का हाल
अबतक वर्ल्ड कप में 17 मैच हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच में 4 जीत के साथ ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. वहीं, दूसरे पायदान पर इंग्लैंड है, जिसने 4 में से 3 जीत हासिल की है. उसके 7 अंक है. वहीं, साउथ अफ्रीका तीसरे पायदान पर है जिसे 4 में 3 जीत मिली है. भारत चौथे पायदान पर है जिसने 4 में से 2 मैच जीता है. न्यूजीलैंड को 4 में एक जीत मिली है और बांग्लादेश को 5 में से एक जीत मिली है. वहीं, श्रीलंका और पाकिस्तान को अबतक जीत नहीं मिली है. पाकिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है.