INDW vs SLW Live: बारिश की वजह से रूका खेल, भारत ने मंधाना का विकेट खोकर 10 ओवर में बनाए 43 रन

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है. पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहले बैटिंग कर रही है. टीम का स्कोर 10 ओवरों में 43-1 है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.



ऐसे चल रही है भारत की बैटिंग

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. आईसीसी की नंबर वन वुमेंस वनडे बल्लेबाज स्मृति मंधाना केवल 8 रन बनाकर आउट हो गईं. चौथे ओवर में भारत को ये झटका लगा. लेकिन इसके बाद प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने पारी को संभालने की कोशिश की.

भारत का विकेट पतनः 14-1 (स्मृति मंधाना, 3.2)

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन : चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा.

भारत प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी.

बता दें कि इस वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है. टूर्नामेंट में कुल 28 मैच खेले जाने हैं. फाइनल मैच 2 नवंबर को होना है. भारतीय टीम अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में है. अबतक दो बार भारत वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन इस बार भारत ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारत का अगला मैच 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होना है.

