ICC Womens World Cup 2025: भारत-श्रीलंका मैच से होगा वर्ल्ड कप का आगाज, 8 टीमों के बीच खेला जाएगा महामुकाबला

भारतीय महिला क्रिकेट टीम 47 साल बाद ICC महिला विश्व कप जीतने के इरादे से श्रीलंका के खिलाफ 2025 वनडे विश्व कप में उतरेगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में टीम हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फॉर्म में रही है. टूर्नामेंट में आठ शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी.

भारत-श्रीलंका के बीच मंगलवार को खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच (Photo: Getty)
एशिया कप 2025 के रोमांचक समापन के बाद अब महिला क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होने जा रहा है. फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा. घरेलू मैदानों पर खेलने के फायदे को भुनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार से श्रीलंका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 के अपने पहले मैच में उतरेगी. टीम का लक्ष्य 47 साल बाद पहला ICC खिताब जीतना है और कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम पूरी तरह तैयार दिख रही है.

विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम इस टूर्नामेंट में अपने घरेलू अनुभव और हालिया शानदार फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. यह 13वां महिला क्रिकेट विश्व कप है और भारत में 12 साल बाद आयोजित हो रहा है. टूर्नामेंट में 28 मैच खेले जाएंगे, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अक्टूबर को मुकाबला होगा. टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और संभावित फाइनल भी भारत में ही खेला जाएगा.

भारतीय टीम का हालिया फॉर्म

भारतीय टीम का फॉर्म उत्साहजनक है. हाल ही में टीम ने इंग्लैंड को वनडे और टी20 सीरीज़ में हराया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार का सिलसिला तोड़ा. उपकप्तान स्मृति मंधाना इस समय बल्लेबाजी की धुरी बनी हुई हैं. वह आईसीसी की नंबर वन महिला बल्लेबाज हैं. 

कप्तान हरमनप्रीत बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा शानदार प्रदर्शन करती रही हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया. चोट से उबर चुकी जेमिमा भी अब लय में हैं.

टूर्नामेंट में आठ टीमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान.

टीम इंडिया का स्क्वॉड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

श्रीलंका का स्क्वॉड: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, विष्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविषा दिलहारी, निलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, ड्यूमी विहांगा, पियूमी वत्सला, इनोका रणवीरा, सुगंदिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, मल्की मडारा, अचिनी कुलसूर्या.

