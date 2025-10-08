scorecardresearch
 

Feedback

World Cup, AUSW vs PAKW: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से रौंदा, बेथ मूनी ने जड़ा शतक

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला बधवार को कोलंबो में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. 28 सालों से पाकिस्तान की महिला टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे में नहीं हरा पाई है.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत जारी (AP Photo)
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत जारी (AP Photo)

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला बधवार को कोलंबो में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. इस मुकाबलें में टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. पहले बैटिंग के लिए उतरी 7 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे पस्त नजर आई. लेकिन बेथ मूनी ने शतक जड़ा और 10वें विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की. इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 222 रनों का लक्ष्य रखा. 

222 रनों का पीछे करने उतरी पाकिस्तान की टीम 114 के स्कोर पर ही सिमट गई. किम गार्थ को 3 विकेट मिले. पाकिस्तान को अभी इस वर्ल्ड कप में जीत नसीब नहीं हुई है. उसे अपने 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है.


 

7 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया

सम्बंधित ख़बरें

PTI09_30क्रांति गौड़ का जीवन संघर्ष भरा रहा है. (Photo PTI)_2025_000588B.jpg
पिता सस्पेंड हुए, मां ने गहने गिरवी रखे... बेटी पाकिस्तान के खिलाफ बनी 'प्लेयर ऑफ द मैच' 
Salman Agha, Haris Rauf
'PAK की महिला टीम से भी हार जाएगी मेंस टीम', अख्तर ने आगा एंड कंपनी को लताड़ा 
Tazmin Brits of South Africa is congratulated by team mate Sune Luus after reaching her century during the ICC Women's Cricket World Cup India 2025 match between New Zealand and South Africa at Holkar Cricket Stadium on
WC: साउथ अफ्रीका की शानदार वापसी, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, अब भारत से होगी टक्कर 
pakistan sidra ameen icc notice
पाकिस्तानी बल्लेबाज़ को ICC ने लगाई फटकार, जानें... 
IND VS PAK
पाकिस्तानी बैटर को ICC ने लगाई फटकार, भारत के खिलाफ OUT होने पर काटा था बवाल 

महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार ये खिताब जीता है. यानी सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022 में खिताब अपने नाम किया है.

28 साल से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाया पाकिस्तान

पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर्स ने 28 साल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को वनडे में मात नहीं दी है. दोनों टीमों के बीच 18 वनडे मैच अबतक खेले गए हैं. लेकिन हर बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ही बाजी मारी है. 

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवनः एलिसा हीली, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवनः मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, एमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement