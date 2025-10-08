World Cup, AUSW vs PAKW: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से रौंदा, बेथ मूनी ने जड़ा शतक

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला बधवार को कोलंबो में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. इस मुकाबलें में टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. पहले बैटिंग के लिए उतरी 7 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे पस्त नजर आई. लेकिन बेथ मूनी ने शतक जड़ा और 10वें विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की. इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 222 रनों का लक्ष्य रखा.
222 रनों का पीछे करने उतरी पाकिस्तान की टीम 114 के स्कोर पर ही सिमट गई. किम गार्थ को 3 विकेट मिले. पाकिस्तान को अभी इस वर्ल्ड कप में जीत नसीब नहीं हुई है. उसे अपने 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है.
7 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया
महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार ये खिताब जीता है. यानी सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022 में खिताब अपने नाम किया है.
28 साल से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाया पाकिस्तान
पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर्स ने 28 साल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को वनडे में मात नहीं दी है. दोनों टीमों के बीच 18 वनडे मैच अबतक खेले गए हैं. लेकिन हर बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ही बाजी मारी है.
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवनः एलिसा हीली, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट.
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवनः मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, एमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग.