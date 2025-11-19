भारत-पाक के बीच नहीं होगी टक्कर, U19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में ICC ने कर दिया 'खेला'

ICC U-19 World Cup 2026 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है. लेकिन इस शेड्यूल में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल, जनवरी–फरवरी में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है, जिसके चलते दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में आमने-सामने नहीं होंगी. यह फैसला वर्षों से चली आ रही पारंपरिक ग्रुपिंग को तोड़ता है, जिसने फैंस और क्रिकेट हलकों को चौंका दिया है.

और पढ़ें

भारत–पाकिस्तान को अलग रखने का फैसला

भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल सीमा पर हुए गंभीर सैन्य तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं. कई बार दोनों टीमों के मुकाबले रोके जाने की मांग भी उठी. हालांकि ICC ने हाल ही में महिलाओं के वर्ल्ड कप और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के मैचों को मंजूरी दी थी. लेकिन अंडर-19 स्तर पर ICC ने अलग रास्ता अपनाते हुए दोनों को अलग ग्रुप में रखा है.

गौरतलब है कि पिछले दो अंडर-19 विश्व कप में भी दोनों टीमें एक ही ग्रुप में नहीं थीं और उनका आपस में कोई मुकाबला नहीं हुआ था. इस बार भी ग्रुप स्टेज में भिड़ंत नहीं होगी, लेकिन सुपर-6, सेमीफाइनल या फाइनल में भारत–पाकिस्तान की टक्कर संभव है.

चारों ग्रुप और भारत–पाकिस्तान की स्थिति

Advertisement

ICC ने नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम जारी किया. 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है.

यह भी पढ़ें: Babar Azam: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने की 'शर्मनाक' हरकत, ICC ने ल‍िया एक्शन, कट गई इतनी मैच फीस

ग्रुप A (भारत का ग्रुप)

* भारत

* न्यूजीलैंड

* बांग्लादेश

* अमेरिका (USA)

भारत, जिसने सबसे ज्यादा 5 बार यह खिताब जीता है, अपनी अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को USA के खिलाफ बुलावायो में करेगा.

ग्रुप B (पाकिस्तान का ग्रुप)

* पाकिस्तान

* जिम्बाब्वे (मेजबान)

* इंग्लैंड

* स्कॉटलैंड

ग्रुप C

* ऑस्ट्रेलिया (डिफेंडिंग चैंपियन)

* आयरलैंड

* जापान

* श्रीलंका

ग्रुप D

* तंजानिया

* वेस्टइंडीज

* अफगानिस्तान

* साउथ अफ्रीका

टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

15 जनवरी – भारत vs USA, बुलावायो

17 जनवरी – भारत vs बांग्लादेश, बुलावायो

24 जनवरी – भारत vs न्यूजीलैंड, बुलावायो

टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगा, और फाइनल 6 फरवरी को खेला जाएगा.

---- समाप्त ----