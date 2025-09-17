ICC T20 Rankings: टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का दबदबा, बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर सभी में नंबर-1

आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने बुधवार (17 सितंबर) को टी20 रैंकिंग जारी की. इस बार भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है. टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की टी20 रैंकिंग के सभी डिपार्टमेंट (बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर) में पहला स्थान हासिल किया है. ऐसा पहली बार हुआ जब एक टीम और उसके खिलाड़ी सभी 4 कैटेगरी में नंबर-1 पर हैं.

आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत पहले से नंबर-1 पर चल रहा था. लेकिन, अब बैटिंग और ऑलराउंडर रैंकिंग के साथ-साथ बॉलिंग रैंकिंग में भी टीम नंबर-1 बन गई है. आईसीसी की ताजा बॉलिंग रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती ने पहला स्थान हासिल कर लिया है.

टी20 के नए नंबर-1 बॉलर बने वरुण

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रचा है. वह पहली बार आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजिशन पर पहुंचे हैं. चक्रवर्ती ने 3 स्थान की छलांग लगाते हुए 733 पॉइंट्स हासिल किए हैं. यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें यह मुकाम दिलाया. पिछले कुछ समय से उनकी स्पिन और कसी हुई गेंदबाजी ने विरोधी बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है.

बल्लेबाजी में भी भारतीयों का दबदबा

भारतीय बल्लेबाजों का टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिग में जलवा कायम है. इस लिस्ट में टॉप-10 बल्लेबाजों में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं. युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार लय बने हुए हैं. वह 884 पॉइंट्स के साथ आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर हैं. हालाकी तिलक वर्मा को 2 स्थान का नुकसान हुआ है. वह अब फिल सॉल्ट (838 पॉइंट्स) और जोस बटलर (794 पॉइंट्स) के बाद चौथे नंबर पर खिसक गए हैं. इनके अलावा टॉप-10 की इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव भी हैं. वह 747 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर हैं.

ऑलराउंडर रैंकिंग में शिखर पर हार्दिक

टीम इंडिया के सबसे काबिल ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में पिछले कुल समय से टॉप पर चल रहे हैं. वह 237 पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर हैं.

