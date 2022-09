T20 Rankings: मोहम्मद रिजवान बने नंबर-1 बल्लेबाज, टॉप-10 में एक भारतीय, विराट कोहली 29वें नंबर पर

एशिया कप-2022 टूर्नामेंट अब अपने आखिरी दौर में प्रवेश करने वाला है. भारतीय टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के आसार दिख रहे हैं. इस बीच बुधवार (7 सितंबर) को आईसीसी द्वारा टी-20 की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब टी-20 इंटरनेशनल में नंबर-1 बल्लेबाज नहीं हैं.



आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिज़वान अब नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. यानी बाबर आज़म को उनके जोड़ीदार ने ही पछाड़ दिया है. मोहम्मद रिज़वान की रेटिंग्स 815 है, जो उनके करियर की बेस्ट रेटिंग्स हैं.



एशिया कप में अभी तक मोहम्मद रिज़वान ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सिर्फ 3 मैच में मोहम्मद रिज़वान 192 रन स्कोर कर चुके हैं. भारत के खिलाफ भी उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ 71 रनों की पारी खेली थी, ऐसे में उन्हें टी-20 रैंकिंग में ज़बरदस्त फायदा हुआ. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 794 रेटिंग्स के साथ नंबर-2 पर हैं.



