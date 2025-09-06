भारत-पाक मैच के लिए दुबई की पिच कैसी रहेगी? पूर्व ICC क्यूरेटर ने बढ़ाई सूर्या की टेंशन

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर है. ये टूर्नामेंट दुबई में खेला जाएगा. भारत ने आखिरी बार दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टी20I मैच (एशिया कप 2022) खेला था, जहां उन्हें 5 विकेट से हार मिली थी. हालांकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह माना जा रहा है कि टीम इंडिया एशिया कप में यूएई और ओमान को आसानी से हरा देगी. उनका सबसे बड़ा टेस्ट 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होगा.

चैंपियंस ट्रॉफी में इसी मैदान पर पाकिस्तान को हराने के बाद भारत आत्मविश्वास से भरा होगा, लेकिन तब पिच धीमी थी और स्पिनरों को मदद मिल रही थी. इस बार हालात अलग हो सकते हैं.

एशिया कप में दुबई की पिच का मिज़ाज

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पूर्व मुख्य क्यूरेटर टोनी हेमिंग के अनुसार, इस बार पिच पिछले दो सालों जैसी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि तेज़ गेंदबाजों को अधिक उछाल और गति मिलेगी. उन्होंने कहा, “पिछले दो सालों से दुबई की पिच पर घास नहीं छोड़ी जा रही थी, लेकिन पिछले दो हफ्तों में देखा गया है कि यहां घास की परत मौजूद है. इसलिए मेरा मानना है कि इस बार पिचों पर गेंदबाज़ों को बेहतर उछाल और बल्लेबाज़ों को गेंद अच्छी तरह बैट पर आएगी.”

पाकिस्तान को बढ़त?

दुबई में गेंद आमतौर पर स्विंग करती है और यह जारी रहेगा. ऐसे में पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है क्योंकि उनके पास भारत की तुलना में ज़्यादा पेस विकल्प हैं. भारत चार तेज़ गेंदबाज़ों के साथ खेल रहा है (जिसमें हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं), जबकि पाकिस्तान के पास पांच फ्रंटलाइन पेसर और दो पेस ऑलराउंडर हैं. यदि पिच तेज़ गेंदबाज़ों की मददगार रही तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है.

हेमिंग ने अबू धाबी और दुबई की परिस्थितियों का फर्क भी बताया. उन्होंने कहा कि दुबई का आकार बाउल-शेप छत जैसा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है, जिससे अलग तरह का वातावरण बनता है. जबकि अबू धाबी का मैदान अधिक खुला है और वहां ओस (dew) भारी मात्रा में गिरती है.

भारत की आधिकारिक टीम (एशिया कप 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

