हर्षित राणा को इतने मौके क्यों दे रहे कोच गंभीर? संदीप शर्मा के इस वायरल VIDEO में है जवाब

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में हर्षित राणा ने तीन विकेट लिए. अपने खाते के पहले ही ओवर में हर्षित ने साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाजों को आउट किया. राणा के इस प्रदर्शन के बीच भारतीय तेज गेंदबाज़ संदीप शर्मा की एक महीने पुरानी पॉडकास्ट क्लिप वायरल है. दरअसल, लंबे समय से आलोचक यह सवाल उठाते रहे हैं कि गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने हर्षित राणा पर इतना भरोसा क्यों जताया है. इस पॉडकास्ट में संदीप शर्मा ने इसकी वजह बताई है.

हर्षित को लेकर क्या बोले संदीप

एक पॉडकास्ट में संदीप शर्मा ने बताया कि राणा का चयन किसी भावनात्मक कारण से नहीं, बल्कि स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के आधार पर किया गया था. उन्होंने कहा कि जब एक बार चयनकर्ता किसी दुर्लभ कौशल को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम उस प्रतिभा को परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय देना होता है.

उन्होंने कहा, 'या तो आप किसी कौशल या प्रतिभा की पहचान करते हैं, या फिर जब आप उस प्रतिभा की पहचान कर लेते हैं, तो आप उसे परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय देते हैं. हर्षित के साथ यही हुआ है. वह 140 से ऊपर की गति से गेंदबाज़ी करता है, उसकी अच्छी हाइट है, मजबूत बॉडी है. अगर आप उसके साथ दो-तीन साल काम करें, तो वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ बन सकता है.'

The difference between someone who played international cricket and someone who is just an internet troll is huge when you ask their opinion about Harshit Rana.

Sandeep Sharma ✅️ https://t.co/Nx9GdwII8c pic.twitter.com/zYp1dIDxze — Abhishek (@vicharabhio) December 1, 2025

तो ये गंभीर का मास्टरस्ट्रोक है

शर्मा ने आगे कहा कि तेज़ गेंदबाज़ों को विकसित करना हमेशा एक जोखिम होता है, और चयनकर्ता इस जोखिम को जानबूझकर उठाते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप ऐसे 5 खिलाड़ियों को चुनते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक या दो ही सफल होते हैं. तीन-चार बार आप गलत साबित होंगे. यही चयनकर्ताओं का काम मुश्किल बनाता है क्योंकि उन्हें मौके लेने पड़ते हैं. वह 23-24 साल का है और उसे खेलना होगा, कुछ झटके लगेंगे और वहीं से वह आगे बढ़ेगा.'

रांची में राणा के प्रदर्शन के बाद ये बातें और भी प्रासंगिक हो गईं. अर्शदीप सिंह के साथ नई गेंद लेते हुए, 23 वर्षीय राणा ने रयान रिकेलटन और क्विंटन डी कॉक को तीन गेंदों के भीतर आउट किया. मैच के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भी युवा तेज़ गेंदबाज़ की जमकर सराहना की और कहा कि वह ठीक उसी तरह के गेंदबाज़ हैं जिसकी टीम को तलाश थी.

हर्षित को लेकर खूब हुए हैं विवाद

राणा का सफर आलोचनाओं से मुक्त नहीं रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पूर्व क्रिकेटर कृष्णामचारी श्रीकांत ने उन्हें विवादित रूप से गौतम गंभीर का “यस मैन” कहा था. इस बयान पर गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “शर्मनाक” कहा और कहा कि राणा को केवल काबिलियत के आधार पर चुना गया है.

