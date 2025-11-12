scorecardresearch
 

Feedback

हार्द‍िक पंड्या की कब होगी टीम इंड‍िया में वापसी? आ गया अपडेट... इस सीरीज में खेलना तय

इंजरी की वजह से पाकिस्तान के ख‍िलाफ एश‍िया कप फाइनल खेलने से चूके हार्द‍िक पंड्या टीम इंड‍िया के लिए कब खेलेंगे? इसे लेकर नया अपडेट आया है. पंड्या भारतीय टीम से खेलने से पहले घरेलू टूर्नामेंट भी खेलेंगे.

Advertisement
X
हार्द‍िक पंड्या जल्द फुली फ‍िट घोष‍ित क‍िए जा सकते हैं (Photo: PTI)
हार्द‍िक पंड्या जल्द फुली फ‍िट घोष‍ित क‍िए जा सकते हैं (Photo: PTI)

टीम इंड‍िया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या  इस महीने के अंत में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी राज्य टीम बड़ौदा के लिए खेलेंगे. 

पंड्या बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैच फिटनेस हासिल करने के करीब हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह टूर्नामेंट के पहले मैच में ही खेल सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सबसे खराब स्थिति भी रही तो वह टीम के दूसरे मैच तक मैदान पर वापसी कर लेंगे. 

घरेलू टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत 26 नवंबर से होगी, जिसमें बड़ौदा अपने मुकाबले हैदराबाद में खेलेगा. यह भी जानकारी मिली है कि पंड्या को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से रिटर्न टू प्ले (RTP) की मंजूरी मिलते ही सीधे हैदराबाद रवाना होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Muhammad Shahzad and Hardik Pandya
PAK क्रिकेटर ने पंड्या की नकल उतारी, ट्रॉफी के साथ दिया ऐसा पोज 
hardik pandya girlfriend mahieka sharma kissing
Film Wrap: हार्दिक को गर्लफ्रेंड ने किया Kiss, पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को बताया 'विधवा'  
Hardik Pandya का New Romance Viral, EX वाइफ नताशा ने... 
Natasa Stankovic
रेत पर लेटकर दिए सिजलिंग पोज, हार्दिक की Ex वाइफ पर फिदा फैन्स 
Irfan On Hardik
Hardik Pandya को लेकर Irfan ने दिया बड़ा बयान! 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है, और पंड्या के पास भारतीय जर्सी पहनने से पहले कम से कम एक प्रतिस्पर्धी मैच खेलने का अच्छा मौका होगा. 

Advertisement

TOI की रिपोर्ट में बताया गया है कि 32 साल के पंड्या पिछले कुछ हफ्तों से बेंगलुरु में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में बाएं क्वाड्रिसेप्स में लगी चोट से उबरते हुए अब मैच फिटनेस के बेहद करीब हैं. 

इस इंजरी की वजह से वह चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एश‍िया फाइनल से बाहर हो गए थे और तब से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे और टी20 सीरीज भी मिस की थी, लेकिन अब वह अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ध्यान रहे भारत तीन वनडे मैच क्रमशः 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेलेगा. इसके बाद वो 9 दिसंबर से कटक से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement