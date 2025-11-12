टीम इंड‍िया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस महीने के अंत में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी राज्य टीम बड़ौदा के लिए खेलेंगे.

पंड्या बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैच फिटनेस हासिल करने के करीब हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह टूर्नामेंट के पहले मैच में ही खेल सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सबसे खराब स्थिति भी रही तो वह टीम के दूसरे मैच तक मैदान पर वापसी कर लेंगे.

घरेलू टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत 26 नवंबर से होगी, जिसमें बड़ौदा अपने मुकाबले हैदराबाद में खेलेगा. यह भी जानकारी मिली है कि पंड्या को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से रिटर्न टू प्ले (RTP) की मंजूरी मिलते ही सीधे हैदराबाद रवाना होंगे.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है, और पंड्या के पास भारतीय जर्सी पहनने से पहले कम से कम एक प्रतिस्पर्धी मैच खेलने का अच्छा मौका होगा.

TOI की रिपोर्ट में बताया गया है कि 32 साल के पंड्या पिछले कुछ हफ्तों से बेंगलुरु में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में बाएं क्वाड्रिसेप्स में लगी चोट से उबरते हुए अब मैच फिटनेस के बेहद करीब हैं.

इस इंजरी की वजह से वह चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एश‍िया फाइनल से बाहर हो गए थे और तब से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे और टी20 सीरीज भी मिस की थी, लेकिन अब वह अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ध्यान रहे भारत तीन वनडे मैच क्रमशः 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेलेगा. इसके बाद वो 9 दिसंबर से कटक से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.

