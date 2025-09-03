संजू को नंबर-3 पर दें मौका, तिलक को बिठाएं बाहर... एशिया कप में प्लेइंग11 को लेकर कैफ ने दी ये सलाह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि आगामी एशिया कप 2025 में संजू सैमसन को भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करनी चाहिए. सैमसन पिछले साल ओपनिंग करते रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की वापसी के बाद अब वह जगह उनसे छिन गई है. कैफ़ के अनुसार, तिलक वर्मा युवा हैं और फिलहाल इंतज़ार कर सकते हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर कैफ ने कहा, 'अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे. नंबर 3 पर तिलक अभी युवा हैं, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए. सैमसन अनुभवी बल्लेबाज़ हैं, उन्हें लगातार मौके देकर ग्रूम करना चाहिए. छह महीने बाद टी20 विश्व कप है और वह इस मौके के हकदार हैं.'

संजू सैमसन ने अब तक केवल 3 T20I मुकाबलों में नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी की है. हालांकि, घरेलू और लीग क्रिकेट मिलाकर उन्होंने इस पोज़िशन पर 133 बार बल्लेबाज़ी की है. इस दौरान उन्होंने कुल 4136 रन, एवरेज 35.65 (कैरियर एवरेज 29.68 से बेहतर) बनाए हैं. नंबर 3 पर 3 शतक और 31 अर्धशतक भी सैमसन के बल्ले से आए हैं.

हालांकि, तिलक वर्मा और सैमसन की तुलना करें तो पिछले कैलेंडर वर्ष में दोनों का शानदार प्रदर्शन था. लेकिन सैमसम अनुभव के लिहाज से तिलक वर्मा से काफी आगे हैं, लेकिन बाए हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी कई मौकों पर खुद को साबित किया है.

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबूधाबी और दुबई में खेला जाएगा. एशिया कप को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा.



