scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोच‍िंग छोड़ दो...', गौतम गंभीर पर च‍िल्लाए फैन्स, IND vs SA वनडे सीरीज से पहले VIDEO वायरल!

IND vs SA ODI: गौतम गंभीर को लेकर गुस्सा थम नहीं रहा है, अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां उनसे कुछ फैन्स कोच‍िंग छोड़ने की ड‍िमांड कर रहे हैं. हालांकि यह वीडियो रांची का है, या फ‍िर हाल में हुई टेस्ट सीरीज का, यह बात स्पष्ट नहीं है.

Advertisement
X
गौतम गंभीर को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है (Photo: PTI)
गौतम गंभीर को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है (Photo: PTI)

भारतीय टीम को जब से साउथ अफ्रीका से 0-2 से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार मिली है, गौतम गंभीर न‍िशाने पर हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ भी भारत को जुलाई 2024 में 0-3 का सूपड़ा साफ झेलना पड़ा था. उनके कोचिंग कार्यकाल में भारत ने घर पर खेले गए 9 में से 5 टेस्ट गंवाए हैं. दो बार तो टीम को क्लीन स्वीप तक झेलना पड़ा. इसी वजह से गंभीर अब उन कोचों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घरेलू टेस्ट हारे हैं. 

गौतम गंभीर का ओवरऑल कोचिंग रिकॉर्ड 19 टेस्ट का है, जिसमें भारत ने 7 जीते, 10 हारे और 2 ड्रॉ हुए.  इस तरह देखा जाए तो जीत का प्रतिशत सिर्फ 36.82% रह गया है

अफ्रीका से 0-2 की हार के बाद फैन्स, दिग्गज  और क्रिकेट एक्सपर्ट सब उन पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग तो कह रहे हैं कि गंभीर को कम से कम टेस्ट टीम की कोचिंग तो छोड़ ही देनी चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir
गंभीर के बयानों से नाराज है BCCI! टी20 वर्ल्ड कप में करना होगा कमाल, नहीं तो... 
Ab de Villiers and Gautam gambhir.
डिविलियर्स ने बताया गंभीर 'सच', बोले- इमोशनल कोच होना टीम के लिए अच्छा नहीं 
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik ने Team India को लेकर कही ये बात! 
Gavaskar On Gambhir
Gautam Gambhir के सपोर्ट में उतरे Sunil Gavaskar! 
Virat Kohli with Mahendra Singh Dhoni
धोनी की पार्टी में पहुंचे कोहली, गंभीर नहीं दिखे…मीम्स की बौछार हो गई 

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है, जो रांची वनडे से पहले का दावा किया जा रहा है. इसमें पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस चल रही है, जहां गंभीर भी मौजूद थे. तभी एक एक फैन उन्हें देखकर चिल्लाता है- 3-0 घर में, अफ्रीका से 1-0… कोचिंग छोड़ दो! घर में SA को नहीं हरा सकते तो 2027 वर्ल्ड कप भूल जाओ. 

Advertisement

हालांकि यह वीडियो रांची का है, या फ‍िर हाल में हुई टेस्ट सीरीज वेन्यू कोलकाता या गुवाहाटी का, यह बात स्पष्ट नहीं है. वहीं GROK ने भी अपने जवाब में इसे गुवाहाटी का बताया है. अपने जवाब में कहा- यह रांची का वीडियो नहीं है. गौतम गंभीर के खिलाफ जो नारेबाज़ी हुई थी, वह गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में हुई थी, जब भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गया था. जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह असल में किसी क्रिकेट प्रैक्टिस का मीम-क्लिप लगता है, संभवतः IPL का.
Grok

ध्यान रहे भारतीय टीम कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारत तीन दिनों में ही 30 रन से हार गया था. इसके बाद उसने गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट भारत ने 408 रन से गंवा दिया, जो भारत की रनों के अंतर से सबसे बड़ी टेस्ट हार रही. 

अब इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत रव‍िवार (30 नवंबर) को वनडे सीरीज खेलने उतर रही है. जहां भारत और साथ अफ्रीका का पहला मैच रांची में होगा. दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल हैं, इसलिए इस सीरीज में कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे. गिल, अक्षर, अय्यर और सिराज की जगह ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, तिलक वर्मा और ऋषभ पंत की वापसी हुई है. गिल के बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल के ओपन करने के पूरे चांस हैं, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी दावेदार हैं. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement