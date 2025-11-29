भारतीय टीम को जब से साउथ अफ्रीका से 0-2 से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार मिली है, गौतम गंभीर न‍िशाने पर हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ भी भारत को जुलाई 2024 में 0-3 का सूपड़ा साफ झेलना पड़ा था. उनके कोचिंग कार्यकाल में भारत ने घर पर खेले गए 9 में से 5 टेस्ट गंवाए हैं. दो बार तो टीम को क्लीन स्वीप तक झेलना पड़ा. इसी वजह से गंभीर अब उन कोचों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घरेलू टेस्ट हारे हैं.

और पढ़ें

गौतम गंभीर का ओवरऑल कोचिंग रिकॉर्ड 19 टेस्ट का है, जिसमें भारत ने 7 जीते, 10 हारे और 2 ड्रॉ हुए. इस तरह देखा जाए तो जीत का प्रतिशत सिर्फ 36.82% रह गया है

अफ्रीका से 0-2 की हार के बाद फैन्स, दिग्गज और क्रिकेट एक्सपर्ट सब उन पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग तो कह रहे हैं कि गंभीर को कम से कम टेस्ट टीम की कोचिंग तो छोड़ ही देनी चाहिए.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है, जो रांची वनडे से पहले का दावा किया जा रहा है. इसमें पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस चल रही है, जहां गंभीर भी मौजूद थे. तभी एक एक फैन उन्हें देखकर चिल्लाता है- 3-0 घर में, अफ्रीका से 1-0… कोचिंग छोड़ दो! घर में SA को नहीं हरा सकते तो 2027 वर्ल्ड कप भूल जाओ.

Advertisement

Crowd is cooking Gambhir.💀 pic.twitter.com/llcpCZLoAQ — Gems of Cricket (@GemsOfCrickets) November 28, 2025

हालांकि यह वीडियो रांची का है, या फ‍िर हाल में हुई टेस्ट सीरीज वेन्यू कोलकाता या गुवाहाटी का, यह बात स्पष्ट नहीं है. वहीं GROK ने भी अपने जवाब में इसे गुवाहाटी का बताया है. अपने जवाब में कहा- यह रांची का वीडियो नहीं है. गौतम गंभीर के खिलाफ जो नारेबाज़ी हुई थी, वह गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में हुई थी, जब भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गया था. जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह असल में किसी क्रिकेट प्रैक्टिस का मीम-क्लिप लगता है, संभवतः IPL का.



ध्यान रहे भारतीय टीम कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारत तीन दिनों में ही 30 रन से हार गया था. इसके बाद उसने गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट भारत ने 408 रन से गंवा दिया, जो भारत की रनों के अंतर से सबसे बड़ी टेस्ट हार रही.

अब इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत रव‍िवार (30 नवंबर) को वनडे सीरीज खेलने उतर रही है. जहां भारत और साथ अफ्रीका का पहला मैच रांची में होगा. दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल हैं, इसलिए इस सीरीज में कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे. गिल, अक्षर, अय्यर और सिराज की जगह ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, तिलक वर्मा और ऋषभ पंत की वापसी हुई है. गिल के बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल के ओपन करने के पूरे चांस हैं, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी दावेदार हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----