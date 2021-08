इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर का निधन, तेज गेंदबाजी के खिलाफ रहा दबदबा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर का वोल्वरहैंपटन में निधन हो गया. मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. वह 86 साल के थे. एमसीसी ने कहा, ‘हाल में बीमारी के बाद बुधवार दोपहर वोल्वरहैंपटन के कॉम्पटन होसपाइस में उनका निधन हो गया. इस दौरान उनका परिवार उनके साथ मौजूद था.’

मध्यक्रम के बल्लेबाज और मध्यम तेज गति के गेंदबाज डेक्सटर ने 1958 से 1968 के बीच 62 टेस्ट खेले और इस दौरान 30 मैचों में टीम की अगुआई की. उन्होंने 47.89 की औसत से 4502 रन बनाने के अलावा 66 विकेट भी चटकाए.

तेज गेंदबाजी के खिलाफ दबदबा बनाने के लिए पहचाने जाने वाले डेक्सटर ने नौ शतक जड़े, जिसमें से छह पारियां 140 रनों से अधिक की रहीं. इस साल उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल आफ फेम में शामिल किया गया था. डेक्सटर एमसीसी के अध्यक्ष भी रहे.

The ECB is incredibly saddened to learn of the passing of England great Ted Dexter, who contributed hugely to the game both on and off the field.