भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पहली बार होगी विदेशी कोच की एंट्री, रेस में ये नाम सबसे आगे

पहली बार आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्द ही अपना पहला विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (S&C) कोच मिल सकता है. बीसीसीआई ने पहले ही बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में S&C विभाग में कई नई नियुक्तियां की हैं.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश पुरुष टीम के S&C कोच नाथन कीली भारतीय बोर्ड के संपर्क में हैं और संभावना है कि वे जल्द ही COE से जुड़ सकते हैं. भारत के मौजूदा S&C कोच हर्षा ने शानदार काम किया है, जिसका परिणाम वर्ल्ड कप जीत के रूप में सामने आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई उनके लिए अन्य जिम्मेदारियां तय कर सकता है.

कौन हैं नाथन कीली

कीली, बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम के अलावा, न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट-क्लास टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं. आमतौर पर COE से जुड़े S&C कोच बारी-बारी से विभिन्न राष्ट्रीय टीमों (पुरुष और महिला) तथा जूनियर और पाथवे कार्यक्रमों के साथ काम करते हैं. अब तक महिला टीम के S&C कोच COE से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन अगर कीली को जोड़ा गया, तो वे पहले विदेशी कोच होंगे.

भारतीय पुरुष टीम के S&C कोच एड्रियन ले रू वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं. इस बीच, COE ने दो नए इन-हाउस S&C कोच. प्रत्युष अग्रवाल और अमित वेंगुर्लेकर को भी नियुक्त किया है. इन दोनों ने कई अनुभवी राज्य टीम सपोर्ट स्टाफ को पीछे छोड़कर यह जिम्मेदारी हासिल की. अग्रवाल दिल्ली कैपिटल्स के सहायक S&C कोच थे, जबकि वेंगुर्लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स में इसी पद पर कार्यरत थे.

बता दें कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार थे.

