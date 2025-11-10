scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पहली बार होगी विदेशी कोच की एंट्री, रेस में ये नाम सबसे आगे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्द ही अपना पहला विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मिल सकता है. बीसीसीआई बांग्लादेश टीम के कोच नाथन कीली से बातचीत कर रहा है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ सकते हैं. मौजूदा कोच एआई हर्षा ने वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन...

Advertisement
X
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप (Photo: Getty)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप (Photo: Getty)

पहली बार आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्द ही अपना पहला विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (S&C) कोच मिल सकता है. बीसीसीआई ने पहले ही बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में S&C विभाग में कई नई नियुक्तियां की हैं.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश पुरुष टीम के S&C कोच नाथन कीली भारतीय बोर्ड के संपर्क में हैं और संभावना है कि वे जल्द ही COE से जुड़ सकते हैं. भारत के मौजूदा S&C कोच हर्षा ने शानदार काम किया है, जिसका परिणाम वर्ल्ड कप जीत के रूप में सामने आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई उनके लिए अन्य जिम्मेदारियां तय कर सकता है.

यह भी पढ़ें: ‘भगवान का ही प्लान था...’, हरमनप्रीत कौर ने कैच लेकर क्यों जेब में रख ली फाइनल की बॉल, PM मोदी को बताई पूरी कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Sunil Gavaskar and Indian Women Team
'वादे पूरे ना हों तो...', गावस्कर ने दी वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों को नसीहत 
Richa Ghosh
पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP बनी ये क्रिकेटर, 'बंग भूषण' सम्मान भी मिला 
हरलीन देओल-अमनजीत कौर के ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें, देखें पंजाब आजतक में 
Munish Bali and Aavishakr Salvi
मजूमदार ही नहीं टीम इंड‍िया के ये 2 गुरु भी रहे खास... जानें कौन हैं आविष्कार साल्वी-मुनीश बाली? 
This is the love of millions of countrymen, PM Modis response.
महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया पर धनवर्षा, CM फडणवीस ने दिया करोड़ों का इनाम 

कौन हैं नाथन कीली

कीली, बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम के अलावा, न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट-क्लास टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं. आमतौर पर COE से जुड़े S&C कोच बारी-बारी से विभिन्न राष्ट्रीय टीमों (पुरुष और महिला) तथा जूनियर और पाथवे कार्यक्रमों के साथ काम करते हैं. अब तक महिला टीम के S&C कोच COE से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन अगर कीली को जोड़ा गया, तो वे पहले विदेशी कोच होंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वादे पूरे ना हों तो निराश मत होना...', सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों को दी नसीहत, 1983 विश्व कप की दिलाई याद

भारतीय पुरुष टीम के S&C कोच एड्रियन ले रू वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं. इस बीच, COE ने दो नए इन-हाउस S&C कोच. प्रत्युष अग्रवाल और अमित वेंगुर्लेकर को भी नियुक्त किया है. इन दोनों ने कई अनुभवी राज्य टीम सपोर्ट स्टाफ को पीछे छोड़कर यह जिम्मेदारी हासिल की. अग्रवाल दिल्ली कैपिटल्स के सहायक S&C कोच थे, जबकि वेंगुर्लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स में इसी पद पर कार्यरत थे.

बता दें कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement