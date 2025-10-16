scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया फैन, बाबर आजम से मिलने के लिए तोड़ी सिक्योरिटी, VIDEO

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में सुरक्षा चूक देखने को मिली, जब एक युवा फैन पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग की ओर दौड़ा चला आया. इस वाकये का वीडियो अब वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
पाकिस्तानी टीम ने लाहौर टेस्ट में साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत हासिल की. (Photo: Getty Images)
पाकिस्तानी टीम ने लाहौर टेस्ट में साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत हासिल की. (Photo: Getty Images)

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 93 रनों से जीत हासिल की. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट दिया, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 183 रनों पर सिमट गई.

पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम का 15 अक्टूबर (बुधवार) को 31वां जन्मदिन भी था, ऐसे में ये जीत उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं रही. पाकिस्तानी टीम की जीत के जश्न के बीच गद्दाफी स्टेडियम में हुई अप्रत्याशित घटना ने सबको चौंका दिया. एक युवा फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर बाबर से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुँच गया.'

स्टेडियम के वीडियो फुटेज में दिखा कि माजिद खान (फैन का नाम) एनक्लोज से चढ़कर खिलाड़ियों की ओर बढ़ा. कोचिंग स्टाफ ने तुरंत इस चीज को नोटिस किया और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया. सुरक्षाकर्मियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर उस फैन को रोक लिया. हालांकि वो फैन बार-बार बाबर आजम से मिलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे स्टेडियम से बाहर ले जाकर छोड़ दिया.

Advertisement

मैदान पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि माजिद खान बहुत भावुक और उत्साहित थाय उसका इरादा सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था. इस घटना ने गद्दाफी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी आसानी से किसी फैन का खिलाड़ियों के एरिया में पहुंच जाना बड़ी चूक थी.

सम्बंधित ख़बरें

Babar Azam
कोहली की तरह टेस्ट से संन्यास लेंगे बाबर? इस क्रिकेटर ने सुनाई खरी-खरी 
Pakistan's Babar Azam (R) in action in this frame
पाकिस्तानी खिलाड़ी को बता दिया भारत का कप्तान, जब कमेंट्री में पोलाक से हुई चूक 
Babar Azam
'ड्रामा करेगा...', बाबर आजम पर क्यों भड़के कमेंटेटर रमीज राजा, Video वायरल 
Babar Aazm and Mohammad Rizwan
'...याद नहीं आती', बाबर-र‍िजवान के ना होने पर PAK ख‍िलाड़ी ने दिया मजेदार जवाब 
पाकिस्तान ने हाली मे अफगानिस्तान को एक T20 मुकाबले मे 39 रन से हराया था.
Asia Cup: बाबर-रिजवान OUT, पाकिस्तान के नए सितारों से होगी भारत की टक्कर 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक इस सुरक्षा चूक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. बताया गया कि जब यह घटना हुई, तब बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे. लेकिन बाद में सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी.

लाहौर टेस्ट का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
पाकिस्तान: पहली पारी- 368, दूसरी पारी- 167
टारगेट: 277
साउथ अफ्रीका: पहली पारी- 269, दूसरी पारी- 183

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement