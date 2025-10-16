पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया फैन, बाबर आजम से मिलने के लिए तोड़ी सिक्योरिटी, VIDEO

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 93 रनों से जीत हासिल की. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट दिया, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 183 रनों पर सिमट गई.

पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम का 15 अक्टूबर (बुधवार) को 31वां जन्मदिन भी था, ऐसे में ये जीत उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं रही. पाकिस्तानी टीम की जीत के जश्न के बीच गद्दाफी स्टेडियम में हुई अप्रत्याशित घटना ने सबको चौंका दिया. एक युवा फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर बाबर से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुँच गया.'

स्टेडियम के वीडियो फुटेज में दिखा कि माजिद खान (फैन का नाम) एनक्लोज से चढ़कर खिलाड़ियों की ओर बढ़ा. कोचिंग स्टाफ ने तुरंत इस चीज को नोटिस किया और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया. सुरक्षाकर्मियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर उस फैन को रोक लिया. हालांकि वो फैन बार-बार बाबर आजम से मिलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे स्टेडियम से बाहर ले जाकर छोड़ दिया.

मैदान पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि माजिद खान बहुत भावुक और उत्साहित थाय उसका इरादा सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था. इस घटना ने गद्दाफी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी आसानी से किसी फैन का खिलाड़ियों के एरिया में पहुंच जाना बड़ी चूक थी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक इस सुरक्षा चूक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. बताया गया कि जब यह घटना हुई, तब बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे. लेकिन बाद में सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी.

लाहौर टेस्ट का संक्षिप्त स्कोरकार्ड

पाकिस्तान: पहली पारी- 368, दूसरी पारी- 167

टारगेट: 277

साउथ अफ्रीका: पहली पारी- 269, दूसरी पारी- 183

---- समाप्त ----